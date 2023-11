Lovutvalget i NIF gir stjernene støtte i konflikt med Skiforbundet

Norges Skiforbund sendte saken om utøvernes bilderettigheter videre til lovutvalget Norges Idrettsforbund (NIF) tidligere i høst.

Etter et møte for få dager siden, har NIF sett på saken: De kommer til samme vurdering som Skiforbundets lovutvalg gjorde i november 2022 – at utøverne eier egne bilderettigheter.

De norske alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven i fjor, da utøverne mener at dagens landslagskontrakter må endres.

– Det fremstår som klart for lovutvalget at utøvernes eiendomsrett til eget navn, signatur og bilde i NIFs lov § 14-4 (4) påvirker innholdet i, og rekkevidden av, organisasjonsleddets rettigheter etter NIFs lov § 14-4 (1) og (2), uttaler lovutvalget til NIF.



Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter. Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistene disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

Utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel, vurderer lovutvalget.

I uttalelsen til NIFs lovutvalg står det at utøvernes eiendomsrett til egne bilderettigheter ikke er total, men at den er «begrenset av NIFs regelverk og særforbundets rammer » .



– Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også Skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne «image rights» og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene, sier advokat Pål Kleven til TV 2.

REPRESENTERER UTØVERNE: Pål Kleven. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vi forventer at Skiforbundet nå er sitt ansvar bevisst og tar et initiativ overfor utøverne for å rette opp i alt dette, sier Kleven.

TV 2 har ikke lykkes i å få en kommentar fra Skiforbundet ved president Tove Moe Dyrhaug, generalsekretær Arne Baumann eller kommunikasjonssjef Espen Graff.

Leder av NIFs lovutvalg, Kaare M. Risung, har heller ikke besvart TV 2s henvendelser.



– Partene må inngå avtale som regulerer bruken av image rights, skriver Risung i en tekstmelding til VG.



I slutten av oktober kom sjokknyheten om at 23 år gamle Lucas Braathen legger opp. Han langet samtidig ut mot Skiforbundet.