Det har seg slik at jeg faktisk har bestemt meg for å slutte å satse skiskyting.

Med umiddelbar virkning.

Noe som kanskje virker som et sært valg for mange. Sesongen har jo tross alt så vidt begynt. Men nei, jeg gir meg nå.

Fordi det er det som føles riktig.

Jeg er ferdig.

Det er ikke til å legge skjul på at jeg de to siste årene har hatt utfordringer med å trene kontinuerlig.

TALENT: Anine Schrader Kvernerud fra tiden som aktiv. Foto: Privat

Nettopp fordi jeg har hatt relativt store helserelaterte utfordringer. Nevneverdig er mensenproblematikk og migrene, men nå mot slutten også sykdom som korona og influensa.

Jeg har alltid vært en av de som «vil mest».

Og jo mer du vil, desto verre blir det å ikke få gjort det man ønsker.

Jeg ser på meg selv som en moden, fornuftig og kunnskapsrik utøver. I mange år har jeg vært fullt klar over hva som skal til av arbeid for å lykkes. En fantastisk kunnskap å ha, dersom du har mulighet til faktisk å legge ned denne jobben.

Men dersom du for eksempel er syk eller skadet, blir denne kunnskapen en slags styggen på ryggen.

For når du da sitter der med ett knekt bein eller en sår hals, så får du konstant dårlig samvittighet.

STYGGEN PÅ RYGGEN: Den tidligere skiskytteren har slitt med helsen. Foto: Privat

Fordi du vet at du ikke får gjort det som skal til.

Da handler plutselig toppidrett ikke om hvem som vil mest lenger. Det handler om forutsetninger.

Å ha litt motgang er bare bra.

Det synes jeg alle som driver med toppidrett bør ha. Fordi man blir alltid en sterkere utgave av seg selv i etterkant.

Men dersom det blir for mye motgang, vil ikke effekten være den samme lenger.

Og mye av dette tror jeg skyldes den mentale biten.

Rett og slett den psykiske helsen. Fordi jeg tror ikke den er like slitesterk som kroppen. Kroppen er jo skapt for å tåle slitasje.

SATSET: Asker-jenta var en av de mest ivrige. Foto: Privat

Det er jo tross alt en grunn til at kroppen leger de fleste sår av seg selv.

Når det derimot kommer til psyken, så tror jeg det er en litt annen sak.

Man kommer til et punkt hvor man er såpass psykisk utslitt, at man ikke orker enda et comeback. Og sånn ble det for meg.

Jeg forbinder derfor det å gi seg nå ikke med svakhet, men heller at jeg har prøvd å være sterk, litt for lenge.

Vi alle putter på en fasade.

INDRE KAMP: 19-åringen forteller om hva hun har vært gjennom Foto: Privat

Og for meg har denne fasaden vokst mer og mer, jo mer motgang jeg har hatt.

Fordi jeg fort merket at jeg i motgang var en dårlig versjon av meg selv. Mindre livlig, mer sårbar, mer stresset og mer anspent.

Løsningen ble derfor å sette på seg en fasade. Holde dritten for seg selv, og utad putte på sitt vante smil. En First Price løsning som funker ålreit i starten, men forferdelig i lengden.

Og dette må det da være flere som kjenner seg igjen i?

Vi har alle våre egne indre kamper, som vi sjeldent inviterer andre inn til.

Men etter å ha selv forstått hvor slitsomt det kan være å stå i dritten selv, ønsker jeg å tre frem som et forbilde. Og faktisk bare være åpen og ærlig.

GLEDEN FORSVANT: Asker-jenta på trening med profflaget. Foto: Privat

Det er nok derfor også det kommer som et sjokk for mange at jeg slutter.

Fordi det er ytterst få som vet hvor psykisk utfordrende det har vært for meg, å måtte godta å gå fra å være «oppi der, til neddi der,» på resultatlista i skiskyting.

Jeg har alltid vært en positiv og sprudlende person. Den som har ledd høyest på trening og alltid vært en som skaper god stemning.

Men i takt med motgangen, ble dette også sakte, men sikkert vannet ut.

Og det var da jeg skjønte at nå måtte det skje en endring. Etter å ha hatt trolig korona før jul og influensa etter jul, skjønte jeg at jeg også denne sesongen måtte senke forventningene og være tålmodig.

Men uheldigvis hadde min tålmodighet allerede rent ut, før runde en og runde to med sykdom nå på tampen av 2023.

«Don’t look for happiness in the same place you lost it», leste jeg på Pinterest. Og det ligger nok en del sannhet i det ordtaket.

LYKKELIG TID: Som yngre utøver. Foto: Privat

Veien tilbake til ett toppnivå, er en vei jeg ikke ønsker å gå.

Fordi jeg ikke ønsker å utsette meg for mer motgang.

At det gikk så langt at både idrettsgleden og motivasjonen gikk tapt, som konsekvens av ungdomssatsing, er trist nok i seg selv.

Sånn er faktisk livet. Men det trenger ikke å være sånn fremover. Hadde skiskyting bare vært leik og moro, så hadde jeg aldri vært i tvil om å fortsette.

Men dessverre har det seg slik at det i hvert fall for de som vil mest, er et blodseriøst alvor.

HAR BLITT MER SERIØST: 19-åringen forteller om endringen i idretten Foto: Privat

Hvor hele hverdagen optimaliseres kun etter skiskyting. Noe jeg for øvrig vil være litt kritisk til. Nå som jeg først legger alle kortene på bordet.

For det er ingen tvil om at det nå er mye mer seriøst å drive med skiskyting, også i de yngre klassene.

Og dersom det blir for mye seriøsitet og utstyrsmåling for tidlig, vil dette gå utover både idrettsgleden og rekrutteringen.

Man skal nok passe på at idrett ikke blir toppidrett for tidlig.

TIDEN I ASKER: Anine Schrader Kvernerud (t.h) når hun var barn. Foto: Privat

Gleden av å drive med idrett inkluderer alle. Dersom det er fokus på trivsel, samhold, utvikling og glede.

Toppidrett som styres av prestasjon og prestasjonsfokus, er derimot ikke gøy for alle.

Noe som stadig fører til at det blir færre og færre deltagere, og at de nederst på resultatlista slutter.

Men nå skal ikke jeg få det til å høres ut som at skiskyting og skiskyttermiljøet er et herk.

MINNER: 19-åringen er glad for tiden hun har hatt i skiskyttermiljøet. Her med ett av forbildene, Tarjei Bø. Foto: Privat

Fordi om jeg kunne valgt igjen, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Jeg ville aldri vært foruten alle opplevelser, minner, mennesker og samhold jeg har fått ved å drive med skiskyting.

Jeg kommer for alltid til å ta med meg alle de positive opplevelsene, de dagene du føler deg ustoppelig …

Den dagen der alle 20 blinkene ble hvite, eller den dagen hvor jeg for første gang hørte på sekunderingen at det kom til å bli en NM bronse. Det var dager det!

Jeg har jo et brennende engasjement for idrett og en god del timer i banken på skytebanen og tørrtreningsmatta.

I tillegg til at jeg har en stor interesse for idrettspsykologi.

Så jeg har jo en liten drøm om å kanskje i fremtiden, fortsette å ta del i idrettsmiljøet. Men da i en annen type rolle, enn den jeg har hatt nå. Det bør jo være innenfor rekkevidde å sette seg som mål å bli verdens beste kvinnelige skiskyttertrener…..Eller kanskje ikke … 😂.

Veien blir til mens man går, og det blir spennende å se hvor jeg havner i fremtiden. Akkurat nå, venter ett halvår til på Sport Management-studiet. Så får man se hva jeg gjør videre derifra.

Birken, Skarven og Janteloppet er jo tross alt bare ett par måneder til. Så ikke tro at jeg kommer til å slippe meg nedpå! En jævlig ivrig mosjonist, det er det jeg skal bli!

Hadde ikke vært det samme uten: ❤️

– Mathilde Hustoft

– Tom Idar Haugen

– Martin Eng

– Håvard Bogetveit

– Asker Skiklubb Skiskyting

– NTG Lillehammer Skiskyting

– Team 1.5

Innlegget er også publisert på Anine Schrader Kvernerud sin Facebook-profil.