Livstruende drama: – Et rent smertehelvete

En god treningssamling skulle avsluttes med pudderkjøring i sol, men så langt kom ikke Trym Nygaard Løken i østerrikske Tux.

På vei mot bakken kjente telemarkkjøreren smerter i magen. Han satte seg ned, prøvde å gå på toalettet og la seg på sengen på hotellet uten at det hjalp.



– Men det ble bare verre og verre, sier Løken til TV 2.



– Det ble et rent smertehelvete som jeg aldri har vært borti før, sier han.



Og Løken vet hva smerte er.

– Jeg har operert begge skuldrene som har vært ute av ledd og korsbåndet, men det nådde ikke dette til knærne engang, sier 29-åringen, som har fire VM-gull og er en av verdens beste telemarkkjørere.

Mange vil også huske Løken som Farmen-deltaker i 2017.

VERDENSMESTER: Trym Nygaard Løken, her fra VM-gullet på Rjukan i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Uventet beskjed

Ambulansen kom til hotellet, men luftambulansen ble raskt tilkalt. Løken ble fløyet inn til sykehuset i Schwaz.

Etter en CT-undersøkelse fikk Løken først beskjed om at alt var greit, men så kom legen inn igjen.

Løken forteller:

– Det var en søndag, så de hadde ikke ekspertene på jobb, men han hadde fått en til å se på bildene. Han sa: «Det viser seg å være et alvorlig problem, og det er livstruende hvis du ikke opererer øyeblikkelig. Vi er nødt til å skjære opp hele magen, og det er en risikabel operasjon».

– Det var en litt uventet beskjed, sier Løken.



Telemarkkjøreren hadde fått tarmslyng av tykktarmen.

– Jeg skal innrømme at jeg ble redd for hva som kunne skje, men alt gikk sin gang, og jeg ble «rushet» inn på operasjonsbenken, sier Løken.



Gir ikke opp

Når Løken snakker med TV 2, har det gått én uke siden operasjonen.



– Etter forholdene har jeg det veldig bra. Operasjonen var vellykket, men jeg har et langt arr over hele magen, sier Løken.

Den største knekkene er psykisk, sier han.

TV-FORTID: Trym Nygaard Løken fra Farmen-deltakelsen i 2017. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Skisesongen går i vasken, for det er det jeg har jobbet for hele året. Det er det tøffeste, men det blir bare piss, for jeg er takknemlig for at det gikk så bra som det gikk. Det kunne gått så mye verre, men for en som driver med toppidrett betyr det så mye at man går glipp av sesongen, sier Løken, som takker forbundet og den lokale ambulansen for å ha tatt smertene alvorlig.

Løken skulle startet jakten på sammenlagtseier i verdenscupen i italienske Pinzolo til helgen, men sånn blir det ikke.

– Jeg har et lite håp om å kunne kjøre skirenn i midten av februar. Legene er veldig usikre. Jeg går med et korsett nå for å holde stabiliteten. Jeg skal ha det på hele tiden i seks uker for at det skal gro i magen. Jeg må begynne opptrening etter det, så jeg er heldig hvis midten av februar går, sier han.

I VERDENSTOPPEN: Trym Nygaard Løken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Samboeren på plass

Denne sesongen er det ikke mesterskap.

– Det har vært verdenscupen sammenlagt som har vært hovedprioritet. Jeg har egentlig hatt som et langsiktig mål om å bli den mestvinnende innenfor sporten på herresiden, men nå blir det vanskelig eller umulig å ta en kule denne sesongen, for i beste fall ryker nesten hele sesongen, sier Løken.

Det er ekstra surt etter en lang og god treningsperiode.

– Jeg er i knallform, og jeg tangerer de fysiske testene jeg hadde for fem-seks år siden i min beste form før skadene. Jeg har hatt en veldig god oppladning til sesongen, sier Trym Nygaard Løken.

Mandag har han fått lov til å reise hjem til Norge.



– Jeg er veldig, veldig heldig som har en samboer som bor på hotellet ved siden av sykehuset. Hun har vært her hele dagen som en ekstra sykepleier, så det har vært kjempebra, sier han.

– Det blir brått rullestol og samboer som pakkesel, sier han om hjemreisen.