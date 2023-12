Langrennsparet ønsker å flytte til Norge

Den svenske skistjernen Maja Dahlqvist (29) og den amerikanske langrennsløperen Kevin Bolger (30) ønsker å flytte til VM-byen i 2025 - Trondheim.

Denne helgen har prøve-VM foregått i byen, og i forbindelse med Trondheimsbesøket, åpner svensken om hennes mulige flytteplaner.

– Det har vært litt i tankene våre en stund og vi har ikke sluppet det helt, sier Dahlqvist til Expressen.

Det er litt over et år til ski VM i Trondheim går av stabelen.

Svenskens amerikanske langrennskjæreste har tilbrakt flere treningssommere i Trondheim, og har forelsket seg i den norske byen.

– Det finnes ikke mange bedre plasser i verden og trene på. De banene vi går på nå, er rulleskibaner om sommeren. Det kan ikke bli bedre, mener Bolger.



Visumtrøbbel

Paret fortalte i høst om hvordan de hadde møtt på et uventet problem.

Bolger ble nemlig nektet visum ettersom han hadde tilbrakt store deler av sommeren i Sverige med sammen med Dahlqvist.

Det førte til at han brukte opp de 90 dagene som er vanlig i et turistvisum. Det løste seg i siste liten for paret, men nå ønsker de en langsiktig løsning.

– Alt avhenger av hvor mye Kevin kan være i Skandinavia. Vi skal forsøke å ordne det slik at han kan bo her … for dersom jeg må bo alene, så er det ikke sikkert jeg flytter, erkjenner Dahlqvist.



ØNSKER Å FLYTTE: Maja Dahlqvist under sprintkvalifiseringen i Granåsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ønsker å flytte i vår

Bolger erkjenner at det største ansvaret ligger på ham.

– Det er alltid et problem med visum, så jeg må finne en langsiktig løsning. Jeg må sette i gang med arbeidet nå, sier 30-åringen til den svenske avisen.



Dersom dette går i orden, skal paret begynne å se på potensielle boliger i Trondheim.

– Jeg satser fullt og helt på å flytte hit og gå «all inn» for VM som arrangeres her i 2025, sier Dahlqvist, og fortsetter:



– Men jeg må sørge for at Kevin går veldig bra nå slik at han begynner å tjene litt penger, for jeg har ikke dradd inn de store summene til nå denne sesongen, gliser svensken.



Utspillet får Bolger til å le.

– Før vi tenker på penger til et hus, så jeg først håndtere Majas dyre smak når det kommer til julegaver. Det er øverst på min «to do-list», kontrer han.



Søndag går langrennsherrene- og kvinnene 10 kilometer klassisk i Granåsen.