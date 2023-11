Langrennsjentene fikk det tøft: – Under pari

I Finland var det tyske Katharina Hennig og svenskene Frida Karlsson og Ebba Andersson som var de store forhåndsfavorittene.



Ebba Andersson virket som den sterkeste i sporet, men fikk noe uventet konkurranse fra amerikanske Rosie Brennan (34).



Svenskene vekker oppsikt: – Trodde ikke folk skulle se det

Det var til slutt de to som kjempet om seieren. Den svenske favoritten klarte imidlertid å holde amerikaneren bak seg.

Northug: – Ikke overraskende

Andersson vant med fem sekunder foran Brennan, mens lagvenninnen Karlsson endte ti sekunder bak.

– Ebba Andersson har en helt annen energi enn konkurrentene, utbrøt NRKs ekspert Fredrik Aukland.



LEVERTE: Ebba Andersson. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, kommer med følgende dom over de norske jentenes innsats.

– Det er litt under pari. Jeg hadde håpet at Heidi Wengs sitt løp forrige helg skulle resultere i et bedre internasjonalt løp her i Ruka, men det er heller ikke overraskende: Vi vet at det er skyhøyt nivå på det de svenske jentene gjør, poengterer Northug.

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2



– Liker det ikke

Astrid Øyre Slind ble Norges beste på en åttendeplass. Heidi Weng gikk inn til en tiendeplass.



– Det var helt greit, verken mer eller mindre. Jeg er på skuddhold til en god plassering, og håper jeg kan ta dem etter hvert, sier Øyre Slind til TV 2 etter løpet.

Anne Kjersti Kalvå havnet langt bak de beste – på tjuesjuendeplass.



– Det er ikke noen god start på årets sesong. Men jeg har slitt med sykdom, og dette er første helgen, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Jeg synes jeg er litt langt bak, sier Kalvå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg synes jeg er litt langt bak, og jeg får ikke opp farten. Jeg håper at jeg bare trenger noen gjennomkjøringer, men jeg liker det ikke, sier hun til TV 2.

31-åringen mistet åpningshelgen på Beitostølen grunnet forkjølelse.