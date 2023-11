Weng vant sekundstrid: – Virker som hun er i balanse igjen

Saken oppdateres med reaksjoner!

Heidi Weng vant 10 kilometeren under den nasjonale sesongåpningen etter en råsterk avslutning i sprengkulden på Beitostølen.

– Jeg har aldri vunnet på Beitostølen. Jeg syns det er et vanskelig skirenn. Du må stå på hele veien. Det er slake bakker, noe jeg ikke mestrer. I dag følte jeg at jeg mestret det bedre enn noen gang. Det var litt digg, for det var det som var målet i dag, sier Weng til TV 2.

Weng vant 4,7 sekunder foran Astrid Øyre Slind. Margrethe Bergane ble nummer tre.

– Det var artig. Det er jo litt sånn når man ikke har konkurrert på en stund, så blir man jo usikker. Jeg håpte å være med å kjempe om pallen og siden flere meldte avbud på grunn av sykdom ble det litt mer åpent. Jeg var vel fire sekunder for sen, faen, sier Øyre Slind til TV 2 og ler.



Weng sier følgende om å slå lagvenninnen:

– Skulle ikke det bare mangle da? Nei da, jeg tuller. Jeg tror hun selv trodde hun skulle vinne. Så da var det kanskje greit å slå henne, for det trodde ikke jeg, smiler Weng.

SEIERSPALLEN: Astrid Øyre Slind (t.v), Heidi Weng og Margrethe Bergane. Foto: Geir Olsen

– Er du tilbake nå?



– Vi får nå se da. Det er jo spennende å se hva det holder til neste helg. Jeg vet at det ofte går bedre når jeg går fellesstart. Derfor er målet i år å roe ned og ikke bare stresse unna og tro at det går fortest. Jeg har mye inne, men brenner kanskje ting med at man ikke går bra på ski, sier Weng.

– Veldig gledelig

Ved 7,6 kilometer lå Weng 5,8 sekunder bak Øyre Slind, men viste storform på de siste 2,4 kilometerne.

– Det er veldig gledelig at Heidi Weng er tilbake. Det var artig å se på sisterunden, for hun disponerer løpet bra. Det var litt som vi kjenner Heidi, hun utligner Astrid og går fortere enn henne, spesielt på siste stigningen. Det sprudlet litt av henne og det er godt å se, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.



– Heidi virker som hun er i balanse igjen og det er veldig gledelig å se. Hun begynner å bli en veteran i gamet nå, og kanskje er det henne vi trenger nå når vi skal møte Frida Karlsson og Ebba Andersson, fortsetter Northug.



Men Northug er ikke sikker på hvor godt Wengs løp var internasjonalt – særlig mot de beste svenske langrennsløperne.

– Jeg er ikke helt tygg på at vi er på nivå med Karlsson på en rå dag og Andersson, men det vet man ikke før man møter dem. Kanskje kan Heidi også få seg et løft. Jeg tror det skal bli tøft mot svenskene neste helg, men da er det verdenscup og en Heidi som kanskje får seg et løft både mentalt og kjenner det fungerer, sier Northug.



Sprengkulde

Det var noe usikkerhet om dagens 10 kilometer ville gå som planlagt på grunn av sprengkulde før rennstart.

Litt over timen før start lå temperaturen på minus 18,4 grader. 18 kuldegrader er grensen for å gjennomføre renn på 10 kilometer.

En halvtime før start skrev juryen at temperaturen nå var på 17,7 minusgrader på det kaldeste punktet i løypa, dermed startet rennet som planlagt, riktignok med marginal margin.