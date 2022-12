Weng jublet hemningsløst for pallen: – Ganske rått

– Vi har noe på gang, vi norske jentene, og kan utfordre svenskene utover vinteren. Jeg liker løypene i Lillehammer, slo en optimistisk Tiril Udnes Weng fast overfor TV 2 kort tid før rennstart.

Men det var tyske Katharina Hennig som var best på samtlige passeringspunkter og tok først ledelsen over målstreken. Amerikanske Jessica Diggins lå jevnt med tyskeren på passeringspunktene, og det ble en sekundstrid om seieren.

Diggins gikk raskest og tok til slutt seieren 3,8 sekunder foran Henning på fredagens 10 kilometer fri teknikk.

– Det er fantastisk. Jeg har jobbet hardt og elsker å jobbe hardt. Det var mange amerikanere som heiet her, og jeg elsker å gå på ski her. Jeg gleder meg til resten av konkurransene her på Lillehammer, sa Diggins til TV 2 etter seieren.

Ingen av de norske klarte å tukte tyskeren og amerikaneren, men Heidi Weng kunne juble for en oppløftende tredjeplass. Weng var til slutt 15,3 sekunder bak vinneren over målstreken.

– Det var gøy. Jeg var sliten. Det var litt spennende, plutselig. Det er moro, sa Heidi Weng til TV 2.

– Jeg er ekstremt fornøyd. Jeg slo to svensker, jeg hadde en så bra dag. Det er ganske rått å klare pallen. I går da jeg så løypen bli annerledes var jeg fornøyd. Jeg ble ikke stiv i dag. Det var gøy. Alt er bonus med det jeg driver med nå. Jeg er strålene fornøyd, mente hun.

OL gikk i vasken for 31-åringen etter at hun pådro seg korona. Det kom etter en oppløftende sesong fram mot lekene i Kina. Hun rakk så vidt å konkurrere etter vinterlekene før hun skled på isen og slo hodet i mars. Hjernerystelsen satte henne tilbake mange steg.

Tidligere i høst slo Weng fast at hun ikke regnet med å prestere før i januar. Dermed kan det se ut som hun er en måned foran skjemaet.

Sesongens store mål for langrennsløperne er VM i Slovenia i februar og mars.

Skuffet Karlsson

Forhåndsfavoritt Frida Karlsson var skuffet over at pallen glapp på Lillehammer. Det svenske håpet endte til slutt som nummer åtte, 25, 6 sekunder bak Diggins.

– Det føltes ikke så bra. Det var litt seigt. Jeg gikk ikke ro i gåingen. Det var som om kroppen bare spolte forbi og at jeg aldri egentlig var tilstede. Jeg var ikke avslappet nok i løpet i dag, sukket Frida Karlsson til TV 2.

Det ble tre svenske seirer i sesongåpningen Ruka (Finland) forrige helg.

– Det var både skuffende og overraskende at Karlsson ikke lyktes. Men at vi fikk en amerikaner til topps er spennede. Og det sier litt at Karlsson ikke vinner på bestilling hun heller, konstaterte Northug.

Lørdag venter sprintkonkurranse i fri teknikk mens løperne søndag skal ut i en klassisk 20 kilometer med fellesstart.

Kalvå like utenfor pallen

De norske fikk en god start, og både Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm gikk bedre enn sin svenske rival, Frida Karlsson, i starten.

Karlsson klarte ikke å øke farten, og var 21,8 sekunder bak tyske Henning over målstreken. Heidi Weng endte 11,3 sekunder bak tyskeren som til slutt ble nummer to.

Anne Kjersti Kalvå gikk helt jevnt med Weng og det ble svært jevnt i OL-løypene på Lillehammer. Hun mistet pallen med ett sekund. Ekspertene mente 10 kilometeren ble mer enn nok spennende.

– Vi traff bra med taktikken, og jeg koste meg i to runder før jeg skulle kjøre på i siste runden. Jeg gikk en bra runde, men likevel. Nok et halvsekund for sent, sa en mellomfornøyd Kalvå til TV 2 etter fjerdeplassen.

– Men jeg er mer fornøyd med løpet i dag enn forrige helg. Det kommer et nytt løp på søndag, og da får jeg prøve å ta det da, konkluderte han.

Verdenscup langrenn i Lillehammer fredag, 10 km fri teknikk: Kvinner: 1) Jessie Diggins, USA 23.49,5, 2) Katharina Hennig, Tyskland 0.03,8 min. bak, 3) Heidi Weng, Norge 0.15,4 min. bak, 4) Ebba Andersson, Sverige 0.15,5, 5) Anne Kjersti Kalvå, Norge 0.15,9, 6) Victoria Carl, Tyskland 0.21,8, 7) Tiril Udnes Weng, Norge 0.24,2, 8) Frida Karlsson, Sverige 0.25,6, 9) Helene Marie Fossesholm, Norge 0.26,2, 10) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.23,8. Øvrige norske: 12) Lotta Udnes Weng 0.34,0, 15) Silje Theodorsen 0.45,9, 17) Astrid Øyre Slind 0.47,5, 19) Margrethe Bergane 0.51,9, 23) Magni Smedås 01.01,0 28) Julie Bjervig Drivenes 1.13,7, 29) Maren Wangensteen 1.25,6. Verdenscupen (4 av 32 renn): 1) T. U. Weng 330, Karlsson 327, 3) Andersson 280, 4) Hennig 267, 5) H. Weng 250, 6) Diggins 239, 7) Carl 235, 8) Kalvå 234, 9) Krista Pärmäkoski, Finland 217, 10) Maja Dahlqvist, Sverige 217. Øvrige norske (topp 30): 12) Silje Theodorsen 190, 13) Østberg 173, 19) Fossesholm 146, 22) L. U. Weng 127. Distansecupen (3 av 17 renn): 1) Andersson 280, 2) Karlsson 264, 3) H. Weng 250, 4) Hennig 241, 5) Kalvå 234, 6) T. U. Weng 228. Øvrige norske: 7) Theodorsen 190, 11) Østberg 173, 15) Fossesholm 146, 30) L. U. Weng 58.

To på rappen i Norge

Verdenscuprunden på Lillehammer er den andre av sesongens verdenscuprunder i langrenn og den første av to verdenscuprunder på rappen i Norge.

Neste helg arrangeres det tre verdenscuprenn i langrenn på Beitostølen.

I år kjøres det like distanser for kvinner og menn i verdenscupen, slik FIS-styret vedtok på kongressen i mai. Det er også innført en rekke andre endringer i verdenscupen denne sesongen.