Vred seg i smerte - kun slått av Klæbo like etter

VM-troppen er tatt ut, men sprintplassene er ikke besatt enda. Dermed var det mange om beinet i fredagens sprintrenn i italienske Toblach.

Johannes Høsflot Klæbo på seiersjakt etter å ha havnet på 2. plass forrige helg i Les Rousses. Denne gangen var ikke overmannen Richard Jouve med, og da ble det igjen seier for Klæbo. Nummer 14 på sesongen.

På plassen bak havnet Håvard Solås Taugbøl. Det trodde nok få skulle skje bare minutter før.

Klæbo vant foran Taugbøl i Toblach

Håvard Taugbøl vant semifinaleheatet sitt, men bakfra kom Valerio Grond, og felte Taugbøl. Han landet på skulderen, og var i tydelige smerter.

Se situasjonen øverst!

– Går det bra, da? Han har veldig vondt i skulderen sin. Det (skulderen ut av ledd) har jeg fått tidligere, og jeg håper for all del ikke det er det. Det vil i verste fall være karrieretruende. Jeg håper ikke det er så «gæli», kommenterte Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Landslagslegen kom bort, og førte Taugbøl med seg ut av målområdet. Da holdt han seg til skulderen.

– Jeg er jo en kjeks, så jeg så jo mørkt på det. Jeg har en svak skulder, spesielt med armen strak bakover. Nå kjente jeg at den hadde halvveis sklidd ut. Men det gikk greit, og med litt adrenalin gikk det, sier han.

Det var ikke så ille som det så ut umiddelbart for TV-seerne.

– Jeg er litt øm, og jeg er ikke bekymret. Men der og da måtte jeg mobilisere for å få skulderen inn igjen. Det så nok litt mer dramatisk ut enn det det var. Det er glemt nå!

Han beskriver situasjonen slik:

– Jeg skulle bremse og ta av meg skiene, så kommer det en bakfra slik at jeg lander litt kinkig på skulderen. Det har skjedd før og jeg kjenner følelsen.

Han ble altså likevel klar til finalen i Toblach. Federico Pellegrino ble nummer tre.

REISTE SEG: Hvård Taugbøl skadet skulderen, men klarte å komme seg til finalen. Foto: Terje Pedersen

Vraket Myhrvold - var best

Da VM-troppen ble offentliggjort denne uka, var det ingen Mathilde Myhrvold å se i listene. Både hun og Maria Hartz Melling ble vraket, mens Ane Appelkvist Stenseth ble tatt ut. TV 2s ekspert Petter Skinstad var uenig.

– De bommer totalt med å ta ut Ane Appelkvist Stenseth. Ikke et vondt ord om henne, men hun er ikke i nærheten av sitt beste i år. Og det er to jenter som bør føle seg forbigått, sa Skinstad tidligere i uka.

BEST: Mathilde Myhrvold ble vraket til VM, men gjorde det best av samtlige norske i sprinten i Toblach. Foto: Terje Pedersen

Kun dager senere var det siste sprintrenn før VM. Stenseth røk ut i kvartfinalen, mens Myhrvold ble beste norske da hun kom på 5. plass i sitt semifinaleheat.

– Dette bekrefter jo bare påstandene om at Mathilde er god nok for en VM-tropp. Det hun viser i dag tilsier også at Norge går glipp av en god kandidat til lagsprinten, selv om Mathilde nok bare ille vært reserve der, sier Petter Skinstad.

Lørdag er det ti kilometer individuell start i Toblach, mens det søndag er stafett.