VM-sølv til Kalvå og Udnes Weng – advarer Sverige

Se den norsk-svenske-duellen om gullet i videovinduet øverst!

Storfavoritten Sverige med Jonna Sundling og Emma Ribom tok gullet, mens det ble et sterkt sølv til Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng.

– Vi løser det bra, har gode vekslinger og ligger langt fremme hele veien. Vi unngår trøbbel og gir svenskene kamp helt til døra. En god dag, oppsummerer Tiril Udnes Weng til TV 2.

– Hva var aha-opplevelsen?

– At vi klarte å henge med svenskene og utfordre dem om gullet, svarer Kalvå.

Nå advarer den norske duoen erkerivalen.

– Vi kommer i bedre og bedre form, nå skal vi søren meg utfordre dem, sier Udnes Weng til NRK.

– Anne Kjersti og Tiril viser at de er i støtet nå. Vi har ikke sett det siste av dem i mesterskapet, sier en strålende fornøyd landslagstrener Sjur Ole Svarstad til TV 2.

SUPERDUO: Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng etter at sistnevnte gikk inn til sølv. Foto: Terje Pedersen / NTB

USA med Jessie Diggins og Julia Kern tok bronsen, i det som var en intens lagsprintfinale.

– Kalvå fikk seg en leksjon i padling mot slutten, men det var bra løst av de norske. Jeg synes de gjorde jobben underveis, selv om USA dro til. Da Jonna dro til lå hun riktig plassert, og viste hvem som er verdens beste sprinter. Jeg tror de norske jentene er veldig, veldig fornøyd med sølv her, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Northug er ikke overrasket over at svenskene stakk av med seieren igjen.

– De var store favoritter. De norske manglet litt på finishen, og da ble det seier til Sverige på siste etappe. Det ble litt sånn se og lær for de norske mot slutten, men så får vi satse på at vi tar Sverige om to år i Trondheim, sier Northug.

Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng var Norges medaljehåp på lagsprinten.

USA med Jessie Diggins og Julia Kern tok kommandoen fra start, med Sverige og Norge på slep.

– USA satte fart på dette og styrte. For de norske er det bare å bite seg fast, og jeg er imponert over tempoet så langt, kommenterte TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Sundling og Udnes Weng rykket fra amerikanske Kern da det dro seg til og det ble en skandinavisk duell mellom Norge og Sverige.

NYTT GULL: Emma Ribom og Jonna Sundling var best på lagsprinten. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Sundling var overlegen på oppløpet og vant med 2,42 sekunder foran Norge.

Kalvå og Udnes Weng kom seg greit videre fra kvalifiseringen med en tredjeplass, etter en intervallstart der de 15 beste gikk til finalen.

For Kalvå ble det en herlig revansj etter en klønete tabbe under skibytte på skiathlonen lørdag. Der ble trønderen nummer åtte.