Vil skrote femmila allerede: – Syns ikke dette er likestilling

– Det var greit å gå fem mil, men jeg håper det var første og siste gang, sier Weng

I sitt første renn på en måned klarte ikke veteranen å hevde seg i tidenes første verdenscup-femmil i Holmenkollen. Det ble 11. plass og over to minutter bak.

Men det er ikke derfor hun ikke vil gå femmil lenger. Hun er direkte motstander av distansen.

– Jentene klarer det, men jeg er i mot det. Jeg er vel en av få som ikke syns det er likestilling.

Foreslår annen løsning

Hun mener det finnes bedre løsninger.

– Vi kunne gått samme tidsdifferanse som gutta, som kanskje ville vært cirka fire mil. Det hadde vært mer rettferdig. Alle tåler en femmil, men jeg ser ikke poenget av at skal gå like langt som gutta, bare.

– Det sier seg selv at vi ikke er like fysisk sterke som gutta. Da bør vi gå like langt på tid, ikke distansen.

Hun peker også på det tynne oppmøtet i Oslo. Bare 32 løpere stilte til start. Så få har det aldri vært før i verdenscupen.

– Hadde vi gått fem kilometer så hadde nok det vært 60 og ikke 30 her. Det handler om å få med bredden. Det er ofte folk står over fordi det er et langt løp.

Uenige

Debutant Nora Sanness deler tankene til Weng.

– Prinsippet om mest mulig konkurransetid er noe man bør tilstrebe i størst mulig grad. Hadde det vært tyngre føre, så hadde det vært større forskjeller. Og det bør være mer likhet mellom konurransene, ikke noen med 30 minutter og opp mot 2,5 timer som dette, sier hun.

FOR LANGT? Astrid Øyre Slind i front av femmils-feltet. Noen mener distansen er i lengste laget. Foto: Terje Bendiksby

Ikke alle aktørene i Holmenkollen er enige. Astrid Øyre Slind, som ble nummer to, ble positivt overrasket over femmila.

– Det var kjempeartig. Rennet var raskere over enn jeg trodde. Det var litt mer luring og fart i bakker før det roet seg, så jeg syns det fungerte veldig bra, sier hun.

Det syns også Tiril Udnes Weng.

– Det var et kult renn, og en ny opplevelse å kjenne på hvordan kroppen funker så langt. Men jeg er positivt overrasket.

– Vil du gå flere femmiler i fremtiden?

– Jeg vil egentlig det. Det var kult å gå. Jeg stiller jeg, altså.