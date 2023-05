Svarer Ragnhild Haga:

To av langrennslandslagets stjerner har forståelse for Ragnhild Hagas uttalelse, men støtter den nye ordningen.

VIL HA DET LIKT: Tiril Udnes Weng er glad for at det er like mange utøvere på kvinne- og herrelandslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mine tanker er at det er naturlig at det skal være tilnærmet likt, for vi har like mange plasser i verdenscupen for jentene og guttene og da er det naturlig at det er ca. like mange, sier Hegstad Krüger til TV 2.



Da langrennslandslagene for det kommende året ble presentert, var antallet utøvere likt for begge kjønn. Tradisjonelt sett har landslaget for herrer hatt flere plasser, men slik er det ikke denne gangen.



Tidligere i uka gikk den nylig pensjonerte langrennsutøveren Ragnhild Haga ut og sa at resultater bør veie tyngre enn kjønn når landslagene skal settes sammen.

Hun ble overrasket over at begge lagene nå er like store. Det er ikke langrennsløper Simen Hegstad Krüger.

– Så synes jeg ikke det bør være hugget i stein at det skal være akkurat likt. Det kan være naturlig at det er noen ulikheter hvis man ser på hvilke løpere som er i landslagsdiskusjonen.

SVARER: Simen Hegstad Krüger forstår Ragnhild Hagas argumentasjon, men synes det er greit med like mange på herre- og kvinnesiden. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Sårbar

Tidligere har 30-åringen vært på landslaget med fem andre sprintløpere. Nå er det redusert med en mann.



– Vi er jo en sårbar gruppe når vi er så få. Jeg synes at når vi har vært seks, at det har vært et minimum, og så må vi bare innse at vi er fem, sier han.

Dette er langrennslandslagene kommende sesong Menn, allround: Didrik Tønseth (Byåsen), Harald Østberg Amundsen (Asker), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Simen Hegstad Krüger (Lyn) og Sjur Røthe (Voss). Sprint: Pål Golberg (Gol), Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer) og Erik Valnes (Bardufoss og Omegn). Kvinner: Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Marte Skaanes (Strindheim), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Tiril Udnes Weng (Nes), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Lotta Udnes Weng (Nes), Julie Myhre (Byåsen), Heidi Weng (BUL). Para: Menn: Trygve Toskedal Larsen (Elverum), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda). Kvinner: Indira Milena Hopsdal Liseth (Viking), Vilde Nilsen (Kvaløysletta).

Denne sesongen ble kvinnelaget redusert fra elleve til ti plasser. Herrelaget går fra tretten til ti løpere.

– Alt annet ville vært feil. Det skal være kjønnsbalanse i 2023, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Det er Haga uenig i.

– Jeg er for likestilling, men ikke akkurat her. Jeg synes hensynet til resultater bør veie tyngre enn kjønn, mener Haga.

FÅTT PLASS: Kvinnelandslaget i langrenn den kommende sesongen består av disse ti kvinnene. Fra venstre: Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Ingvild Flugstag Østberg, Helene Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Heidi Weng og Julie Myhre. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

– Hva tenker du om at Haga sier at hun synes at det burde være flere herreplasser?

– Akkurat i dagens situasjon er det ingen tvil om at første reserve på landslaget på herresiden har sterkere resultater enn ellevte kvinne, og sånn sett kan man argumentere for at det burde vært plass til en til, sier Hegstad Krüger.

Han er delvis enig i Hagas argument.

Bygge lag for framtiden

– Det har ikke med likestilling å gjøre. Dette går litt i bølgedaler og akkurat nå er herrelaget tidenes beste lag hvis vi ser på bredden, fortsetter han.

– Men samtidig tenker jeg at man må se fram i tid og hvem som kan være de største stjernene om fem år. Man må både bygge dame- og herrelag for framtiden.

REAGERER: Den pensjonerte langrennsløperen Ragnhild Haga mener det burde være flere herreløpere enn kvinneløpere på landslaget. Foto: Torstein Wold / TV 2

Landslagskollega Tiril Udnes Weng er fornøyd med likestillingen.

– Jeg synes det er bra at det er like mange kvinner og menn. Det er viktig å satse på de jentene som ønsker å prestere, sier Udnes Weng.

Hun forstår Hagas synspunkt, men mener det er riktig med likt antall på hvert landslag.

– Det er en utfordring at det er så mange gode herreløpere, men samtidig synes jeg det er viktig å satse på damelangrenn. Jeg skjønner argumentene, fortsetter hun.

I VARMEN: Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger fortsetter på landslaget også kommende sesong. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vil ikke miste flere

Av de ti landslagsutøverne på kvinnesiden står kun seks av de med pallplasser fra forrige sesong.

De resterende fire var aldri blant de tre beste på det øverste nivået.

– Jeg synes det er et vanskelig dilemma. Jeg er nok litt inhabil og vil ikke miste flere lagvenninner. Jeg er nok litt egoistisk i tankegangen, men jeg skjønner hva Ragnhild mener.

Vraket

En som ble vraket på herresiden var Iver Tildheim Andersen, som vant ett renn i verdenscupen.

Verken Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Julie Myhre og Helene Marie Fossesholm havnet blant topp tre i vinter.

– Jeg skjønner at det høres feil ut at for eksempel ikke Tildheim Andersen er på laget, og så er vi mange jenter som ikke har de samme resultatene.

– Det er en utfordring uansett og det er veldig mange gode løpere som blir sittende hjemme både når det er verdenscup og mesterskap, sier Udnes Weng.

Skaanes ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 har ikke lyktes å få tak i flere utøvere på kvinnelandslaget.