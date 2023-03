Vickhoff Lie tok historisk seier: – Har vært en drøm hele livet

Kajsa Vickhoff Lie kom i mål på tiden 1.32.36 og vant utforrennet på Kvitfjell.

– Det er helt sinnssykt. Har du sett denne stemningen, hør da, sier Vickhoff Lie til TV 2 og snur seg mot publikum i solfylte Kvitfjell.

– Det har vært en drøm hele livet mitt å gjøre dette. Jeg kunne ikke hatt det noe bedre, fortsetter hun.

Vickhoff Lie er første norske kvinne til å vinne et utforrenn i verdenscupen noensinne.

– Det var jaggu på tide! Det er så kult det Kajsa gjør i dag. Hun gjør alle de riktige tingene og jeg er så vanvittig glad på hennes vegne. Det er helt rått. En stor norsk dag, sier lagvenninne Ragnhild Mowinckel til TV 2.

– Det måtte jo skje, for hun har det i seg. Det at det skjer her er så stort. Det er to siden hun ble skadet, og da tenkte jeg i mitt stille sinn «kommer hun tilbake?», for det var så alvorlig. Det at hun nå står her og tar sin første seier på hjemmebane blir man rørt av, sier TV 2s ekspert Nina Løseth.

Italienske Sofia Goggia ble nummer to, 0,29 hundredeler bak Vickhoff Lie. Sveitsiske Corinne Suter ble nummer tre.

– Det er litt julaften og bursdag samtidig. Vi har ønsket oss et kvinnerenn på norsk jord i over ti år, og så er vi så heldige å få det hit. Når Kajsa gjør et så fantastisk utfor som i dag er det en drøm som går i oppfyllelse, sier alpinlandslagets sportssjef Claus Ryste til TV 2.

Vickhoff Lie har to 2. plasser som sine beste resultater i verdenscupen før lørdagens renn.

Mowinckel var uheldig med vinden og endte på 18. plass, 1,59 bak Vickhoff Lie.

– Jeg merket det egentlig hele veien, jeg så bare vindkastene komme. Det er uteidrett og dessverre var det mye vind. Det er kjipt når du ikke får gjort noe med det, men sånn er det, sier Mowinckel.

