VG: Stavås Skistad vraker landslaget

Kristine Stavås Skistad sier nei til landslaget, skriver VG.

25-åringen vil altså ikke gå for landslaget samme sesong hvor VM i Trondheim skal holdes, ifølge avisen.

I sesongen 2023/2024 har sprinteren sanket 11 pallplasser, hvor fem av dem har vært seire.

Tiril Udnes Weng skulle gjerne sett at Skistad valgte annerledes. Tirsdag bekrefter også Astrid Øyre Slind at hun ønsker å stå utenfor landslaget.

Skuffet Udnes Weng

– Det var ikke overraskende, egentlig. Jeg hadde håpet at de ville være med på lag, men det har ligget i kortene at de vil fortsette med sitt eget opplegg, sier Udnes Weng til TV 2.

SPRINT: Kristine Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng er både lagvenninner og konkurrenter. Foto: Lise Åserud / NTB.

– Det er to av Norges beste skiløpere så for hele laget og for min egen del hadde det vært bra å få dem inn på laget. De er gode ressurser som det hadde vært veldig bra å lære av og trene sammen med.

– Ja, jeg er er litt skuffet, men samtidig så skjønner jeg dem litt. Det er fortsatt mulig å trene sammen med dem, så jeg er ikke kjempeskuffet, men det hadde vært veldig bra å få dem inn på laget.

Northug forstår valget

TV 2s langrennsekspert Petter Northug forstår Skistads valg.

– Kristine har hatt et veldig bra sportslig år. Kristine og teamet har tatt tak i kapasiteten og forbedret den. Det de gjør med Kristine er veldig riktig og da blir det litt sånn, hvorfor skal hun ta sjansen?

– Det er på én måte et nederlag for Skiforbundet, men samtidig så har det største såret grodd nå som Klæbo er tilbake, særlig markedsmessig. Begge to inn hadde vært veldig bra, for Kristine er den største profilen på damesiden, men hvis hun lykkes med sitt opplegg utenfor så er muligheten hennes enorme. Det sportslige opplegget for henne er desidert best på Konnerud.