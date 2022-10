– Veldig tøft å se hva hun har måttet gå igjennom

Therese Johaug åpner opp om venninnens kamp for å komme tilbake i langrennssporet.

Den pensjonerte skidronningen, Therese Johaug, kunne fredag stolt vise frem sin nye bok for pressen.

I «Hele historien» har Johaug viet stor plass til utfordringene rundt vekt og ernæring, noe hun ikke har snakket åpent om tidligere.

Kun måneder før VM-suksessen på hjemmebane i 2011, fikk skidronninga beskjed om å gå opp i vekt.

Hun kom seg til start - og ble verdensmester to ganger i Holmenkollen.

Om Østberg: – Tøft

I senere tid har Johaugs gode venninne, Ingvild Flugstad Østberg (31), fått startnekt fra Norges Skiforbund grunnet «manglende balanse mellom ernæring og trening».

– Det har vært veldig tøft å se hva Ingvild har måttet gå igjennom, sier Johaug til TV 2.

Flugstad Østberg har kun gått tre verdenscuprenn de siste to sesongene.

Innen 1. november må hun ha godkjent helseattest, for å få lov til å gå skirenn.

Johaug tror Gjøvik-jenta kommer tilbake for fullt denne sesongen.

– Jeg vet at Ingvild er utrolig sterk og vanvittig motivert for å legge ned den innsatsen som trengs for å komme tilbake på startstreken.

FORFATTER: 34-åringen fra Dalsbygda. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg unner henne alt godt, og vet at hun klarer det, smiler den sylferske forfatteren.

– Hvordan har du selv brukt din erfaring for å prøve å hjelpe henne?

– Som lagvenninner og nære venner har vi hele tiden delt erfaringer frem og tilbake.

Les mer om da TV 2 møtte Gjøvik-jenta i vakre Seiser Alm tidligere i høst.

– Aldri i verden

Johaug ønsker å bruke sin historie til å hjelpe andre.

– Jeg ønsker å belyse tematikken til alle: Trenere og foreldre. Hvis det er en kostholdsendring, ta tak i det med en gang. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser, sier 34-åringen.

– Mitt beste råd er at det må tas tak i med en gang, og ikke la det gå lengre tid. Da kan det sette seg litt psykisk i hodet. Jeg er evig takknemlig at jeg hadde en trener, famille og støtteapparat som hjalp meg, sier Johaug.

I boka tar hun også et oppgjør med kostholdsekspert Jorunn Sundgot-Borgen. Hun anbefalte Johaug, og lagvenninnene på juniorlandslaget, å veie maten de spiste.

– Jeg hadde aldri i verden introdusert det samme, sier Johaug i dag.

LANDSLAGSVENNINNER: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Therese Johaug. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Sundgot-Borgen sa dette i en TV 2-artikkel torsdag:

– Jeg er helt enig i at det å be jenter i den alderen om å registrere og veie hva de spiser kan ha en ugunstig effekt. Jeg ville absolutt ikke anbefale noen å be unge jenter om å gjøre det, hvis det da ikke er i en setting hvor de blir fulgt opp etterpå. Hun (Johaug) har helt rett, men dette var satt i system fordi det var en risikogruppe som det var klare ønsker om å ivareta, sa hun.

Johaug ville aldri anbefalt metoden til noen andre.

– Det setter enda flere griller i hodet og enda mer bevist hva du har i deg, sier Johaug, som på sine siste år på landslaget opplevde en markant endring med tanke på kostholdsfokus.

– Matkulturen på landslaget nå, er ganske stor forskjell fra den tida jeg selv slet, forteller Johaug.