Vant verdenscuprenn - ble vraket likevel: – Har all grunn til å være skuffet

25 løpere er tatt ut i troppen langrennssjef Espen Bjervig presenterte tirsdag formiddag.

På den listen var ikke Iver Tildheim Andersens navn. 22-åringen tok sin første verdenscupseier på Lillehammer tidligere denne sesongen.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg fikk beskjed i går og har fått sovet av meg det meste av skuffelsen. Den var for så vidt større etter løpet i Frankrike. Jeg skjønte at det jeg presterte der var for dårlig, sier Tildheim Andersen til TV 2.

På 10 kilometer fristil i Les Rousses ble Tildheim Andersen nummer ni, slått av vinneren Harald Østberg Amundsen med 29 sekunder.

– Det er tøft. Dette er de tøffeste uttakene vi gjør, sier Espen Bjervig til TV 2.

– Å være herreløper i Norge og samtidig være god på fristil er en hard oppgave, sier langrennssjefen.

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad mener Skiforbundet bommer med vrakingen.

– VM-uttaket er ikke veldig overraskende. Jeg syns de bommer på et par områder. Det skulle vært plass til Iver Tildheim Andersen i troppen. Han har all grunn til å være skuffet. Her har ikke landslagsledelsen turt å utelate sine egne for å gi ham plass, sier Skinstad.

En av overraskelsene i herretroppen var Sivert Wiig. Unggutten tok seg til sprintfinalen i helgens verdenscuprenn i Les Rousses.

Han hadde ikke fått med seg VM-uttaket da TV 2 tok kontakt.

– Det er veldig kjekt. Det ble veldig i tolvte time. Jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne i sprinten i Frankrike. Jeg visste at det var en mulighet, men jeg prøvde ikke å tenke så mye på det. Jeg var aldri helt sikker, så det har vært noen spennende dager, sier Wiig til TV 2.

Sivert Wiig under 15 km fri teknikk under NM på ski på Gjøvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

Samtidig har Wiig sympati med Tildheim Andersen som ble vraket.

– Det er veldig synd for ham. Det er hardt å være langrennsløper i Norge.

I kvinnetroppen var Mathilde Myhrvold blant navnene som ble vraket, mens Ane Appelkvist Stenseth kom med.

Se hele uttaket nederst i saken.

Følgende utøvere er med i Norges VM-tropp:

Herrer: Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Didrik Tønseth, Erik Valnes og Sivert Wiig.

Kvinner: Helene Fossesholm, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå, Kristine Stavås Skistad, Astrid Øyre Slind, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Silje Theodorsen, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

VM på ski starter 22. februar. Mesterskapet arrangeres i Planica i Slovenia.

Kommende helg er det siste verdenscuphelg i italienske Toblach før VM.