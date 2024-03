Valnes ut mot svenske: – Forbanna idiot

SISTE: Häggström ble disket.

Erik Valnes gikk i bakken i sprintfinalen i Falun etter en kollisjon med det svenske hjemmehåpet Johan Häggström.

Valnes var ikke fornøyd mann etter løpet.

– Det er klink disk. Forbanna idiot, sier Erik Valnes til Viaplay etter å ha sett en reprise av situasjonen.

Det holdes et jurymøte om hendelsen.

– Selv om alle svenske ledere sier at de vil på pallen, må de ha med seg hodet, sier Valnes, som mener han ble kjørt på av Häggström.

Valnes sier til Expressen at han tok Häggström i hånden etter løpet, men at han ikke har snakket med sin svenske konkurrent om kollisjonen.

– Det er ingen vits. Jeg er for irritert nå. Jeg er irritert på ham og for at jeg ikke får kjempe om seieren, men det går over. Om to uker er dette på kontoen for ting som skjer i en sprint, sier Erik Valnes til Expressen.

Häggström har forståelse for Valnes' frustrasjon.

– Men når du ser videoen, er det en ekstremt liten berøring. Jeg synes ikke at jeg går til siden og presset ham unødvendig, sier svensken til SVT.



ALENE TIL MÅL: Erik Valnes kom i mål til sisteplass i finalen etter krasjen med Johan Häggström, drøyt minuttet etter Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på overlegent vis.

– Jeg var pigg i dag, så det var artig. Det var litt kjipt med Valnes der. Jeg hadde håpet på å få en skikkelig duell på oppløpet der, men det får bli til neste år, sier Klæbo til Viaplay.

Finske Lauri Vuorinen tok andreplassen foran Harald Østberg Amundsen.