Valnes tok sin første distanseseier: – Nesten sikker på at jeg rotet det bort

ENDELIG: Erik Valnes kunne juble for seieren i Val di Femme lørdag. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Erik Valnes tok sin første distanseseier i verdenscupen da han staket først i mål på 15-kilometeren på lørdagens Tour de Ski-etappe i Val di Fiemme.

– Det var fantastisk. Jeg var nesten sikker på at jeg rotet det bort over kulen på enden av stadion. Det var så sug i snøen. Det var en enorm lettelse da jeg kom inn i korridoren på slutten og så at jeg hadde det, sier Valnes til Viaplay.

JUBEL: Erik Valnes sørget for norsk seier på lørdagens etappe. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Valnes vant foran svenske William Poromaa og sveitsiske Cyril Fähndrich.

– Det var helt utrolig, sier Valnes til TV 2, før han oppsummerer:

– Det var et merkelig løp. Det var absolutt ikke mitt føre, men på fellesstart var det det likevel. Jeg skal ikke si at det var verdens artigste skirenn å gå, men det var lite action. Jeg er veldig fornøyd med posisjonen jeg klarte å få på slutten. I en spurt skal jeg ha gode sjanser. Det var klaff på slutten der.

Her går det galt

Trioen kom løs før oppløpet etter flere velt i en utforkjøring like før mål.

Med seieren er Erik Valnes på andreplass i sammendraget med 1.34 opp til ledende Harald Østberg Amundsen før avslutningsetappen søndag.

– Jeg tror det blir jæklig vondt i en lang periode opp i bakken der, men jeg skal prøve å disponere kreftene fra start og gi det på slutten, så jeg skal prøve å få en skikkelig god plassering opp der i morgen, sier Østberg Amundsen til TV 2.

PALLEN: Erik Valnes, William Poromaa og Cyril Fähndrich. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Martin Løwstrøm Nyenget er nummer tre med 1.42 opp til førsteplass. Henrik Dønnestad falt til sjuendeplass i sammendraget. Før søndagens slalåmbakke har han 1.57 til førsteplassen.

– Det var et fryktelig føre, så det var ikke lett å gjøre noe i fronten. Jeg var i teten et par ganger, men det nyttet ikke å gå ordentlig bra, for det er en såpass stor fordel å ligge bak. Da blir det samlet inn. Jeg føler det rykter noen unødvendige sekunder på slutten, men det skiller nok mer enn de få sekundene i morgen, sier Dønnestad til TV 2.

– Jeg skal gi alt opp bakken i morgen og satse på at jeg klatrer noen plasser, sier han.