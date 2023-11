Valnes suveren – kjempeopptur for Iversen: – Enormt gledelig

Erik Valnes var i egen klasse og vant herrenes 10 kilometer på Beitostølen med over 18 sekunder.

– Jeg kjente at jeg holdt farten, men jeg var overrasket når jeg så hvor bra tiden faktisk var, sier Valnes til TV 2 etter målgang.



– Jeg traff bra med farten i dag, men åpnet kanskje litt for hardt. Fikk noen smarte, tekniske beskjeder ute i løypa på førsterunden og det hjalp. Det fikk jeg igjen for på slutten, rett og slett, utdyper dagens soleklare vinner.

SOLEKLART BEST: Erik Valnes vant 10 km. under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen/NTB.

– Valnes er en klok skiløper og viser helt vanvittige siste to og en halv kilometer. Dette var høyt internasjonalt nivå og han blir vanskelig å slå. Vi sender en helt klar favoritt til Ruka, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.



– Det Valnes gjør på slutten i dag er så rått. Nå er det bare Valnes i verden som klarer det der, understreker Northug.

Iversen: – Bra for meg, dårlig for de andre

Bak Valnes fulgte Emil Iversen på 2. plass.

For Emil Iversen ble det en skikkelig opptur. I et intervju med TV 2 like før sesongstarten dempet 32-åringen forventningene til sesongen.

– Jeg kjenner meg normal igjen og jeg kommer til å være fornøyd i vinter om jeg har den følelsen gjennom hele vinteren, uansett hvordan resultatene blir. Bare jeg fungerer … for det har ikke vært dårlig, det har liksom vært langt forbi det også, sa Iversen i slutten av oktober.



Iversen hadde 18,3 sekunder opp til vinner Valnes, men var fire sekunder bedre enn Andrew Musgrave på 3. plass.

SEIERSPALLEN: . Erik Valnes vant foran Emil Iversen og Andrew Musgrave. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det var veldig artig å gå skirenn igjen, men jeg håper det blir litt lettere etter hvert, for dette var brutalt, sier Iversen til TV 2.



– Åpningen var fin, men det ble litt for tøft de siste tre kilometerne. Så der er det litt å hente, men det skal være mulig. Det var langt over forventning. Jeg har vært ute av gamet i over et år, men når jeg er frisk og rask, går jeg stort sett bra på ski, så sånn sett er det ikke noen bombe heller, fortsetter 32-åringen.

Lørdagens opptur på Beitostølen gjør godt for resten av sesongen.

– Når du har hatt så mange dårlige opplevelser, begynner man å glemme litt hvordan man hadde det før. Men nå virker det som jeg har klart å legge det bak meg, og nå kan jeg sikte enda litt høyere og endelig få litt troen på meg selv. Gode opplevelser tror jeg er det beste som kan skje meg for å gå fort på ski, og nå har jeg fått to i helgen. Det lover bra for meg og lover dårlig for resten som har lyst å slå meg, smiler Iversen.



Nossum: – Enormt gledelig

Iversen står utenfor landslaget denne sesongen og kviner om en plass til verdenscupåpningen i Finland neste uke.

– Jeg har hørt gode rykter i hele høst om at han har fått gjort det han skal. Jeg synes det var gode tegn på sprinten i går. Så er han ofte god her på Beitostølen, god i starten av sesongen, så jeg håp og tro om at han skulle kjempe om pallen her i dag og det er enormt gledelig, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.



– Hvor mye nærmer han seg et verdenscuputtak nå?

– Det er bedre å gå fort enn å gå sakte, det er det. Jeg er veldig glad for at vi ikke tar ut noe lag nå, det er mange om beinet. Men for Emil sin del handler det om å gå skirenn og få gode opplevelser. Jeg tror det er det viktigste for Emil, sier Myhr Nossum.