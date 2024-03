Valnes legger seg flat etter angrep på svenske

Erik Valnes gikk i bakken i sprintfinalen i Falun etter en kollisjon med det svenske hjemmehåpet Johan Häggström.



Valnes var ikke fornøyd mann etter løpet.

– Det er klink disk. Forbanna idiot, sier Erik Valnes til Viaplay etter å ha sett en reprise av situasjonen.

– Det har jeg hørt hele veien her (i pressesonen). Det er lett å si sånne ting når man er sint og har kommet i mål. Det er selvfølgelig ikke kult for ham. Det er ikke kult for meg heller. Det var kjipt, sier Johan Häggström til TV 2.

Etter et jurymøte ble det bekreftet at svensken ble disket.

Angrer på idiot-kommentar

I etterkant beklager Valnes utbruddet mot Häggström.

– Akkurat det angrer jeg litt på, for jeg trenger ikke å gå til personangrep fordi han taklet meg i løypen. Det var ikke bra. Jeg legger meg skinnflat. Nei, det var ikke bra, sier Valnes til TV 2.

Valnes kom rett fra målgang til pressesonen da han blåste ut mot Häggström.



– Jeg hadde ikke roet meg helt ned da jeg så det for første gang. Da så jeg hvor tydelig det var, sier Valnes.

ALENE TIL MÅL: Erik Valnes kom i mål til sisteplass i finalen etter krasjen med Johan Häggström, drøyt minuttet etter Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

– Jeg har følt meg litt sliten i det siste, og jeg har gått mange dårlige skirenn. I dag fikk jeg akkurat hodet litt over vann. Det var en bra dag, så jeg hadde fryktelig lyst til å utfordre Johannes (Høsflot Klæbo) i dag, så jeg kjenner litt på det, sier Valnes.

Valnes varsler at han vil snakke med Häggström.

– Jeg får vel prate med ham. Det er ikke verre enn det, sier han.

Svensken tar på seg skylden

Häggström kom inn til femteplass foran Valnes, men han ble disket.

– Om det blir femte- eller sjetteplass spiller ikke stor rolle. For meg er det viktigste å ha følelsen av å være med, og jeg hadde en ekstremt bra følelse. Det er veldig trist for begge at vi gikk ned da vi hadde en god posisjon inn mot stadion, sier Häggström til TV 2.

TAR SKYLDEN: Svenske Johan Häggström felte Erik Valnes. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Svensken, som var i sin første sprintfinale, tar skylden for hendelsen.

– Det var en vanskelig situasjon. Det er en trang kurve der oppe hvor man kan gå på innsiden. Det har vi sett gjennom ekstremt mange år der det har gått bra. Jeg var lett bortpå Valnes mens han var i litt ubalanse og forsøkte å komme inn på min linje. Da forsvinner skiene under ham. Det var absolutt ikke med vilje. Det var en liten berøring på feil tidspunkt, sier Häggström.

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på overlegent vis.

– Jeg var pigg i dag, så det var artig. Det var litt kjipt med Valnes der. Jeg hadde håpet på å få en skikkelig duell på oppløpet der, men det får bli til neste år, sier Klæbo til Viaplay.

Finske Lauri Vuorinen tok andreplassen foran Harald Østberg Amundsen.