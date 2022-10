Välbe-forslag vekker avsky: – Håpløst

Den russiske skipresidenten, Jelena Välbe, vekker avsky med sitt forslag om et separat OL for skeive personer.

– Jeg trenger ikke å bli påtvunget dette og si at jeg bør være tolerant overfor disse menneskene. Hvis de (IOC) vil være tolerante mot dem, så lag egne olympiske leker, så kan de konkurrere mot hverandre. Tro meg, de kommer også til å få tilskuere, sa skipresidenten til avisen Komsomolskaja Pravda.

– Ikke overraskende



Välbe kom med påstander om at menn nå kan konkurrere med kvinner og tror IOC har en «slags global schizofreni».

– De (IOC) har glemt det viktigste olympiske mottoet. Nå dukker det opp nye slagord. Ikke fordi «vi er sammen» betyr at vi er forent, men fordi «vi er sammen» – det er LHBT-personer og noen andre … Nå er det ikke lengre forståelig hvem – menn, kvinner – kvinner, menn – alt er blandet sammen, fortsatte Välbe.

Skipresidentens forslag vekker avsky i LHBT-miljøet. Leder for organisasjonen FRI, Inge Alexander Gjestvang, er likevel ikke overrasket over de russiske holdningene.

– Dette harmonerer dessverre svært godt med russiske myndigheters syn på LHBT-personer. Putin bruker blant annet ord som «perversjoner» og det er ikke overraskende at dette synet også kommer til uttrykk hos representanter for russisk idrett, sier Gjestvang til VG.

– Håpløst



Han mener Välbes utspill passer som hånd i hanske med Putins propaganda.

– Det er et håpløst og mildt sagt kuriøst forslag som er med på å forsterke tankegangen om LHBT-personer som «noe annet» som ikke er en del av helheten. I realiteten foreslår man på den andre siden her et «LHBT-fritt OL» som ville være helt i tråd med det russiske propagandaapparatets ønsker og målsettinger.

Før OL i 2014 ble det vedtatt en rekke diskriminerende lover mot LHBT-personer i Russland.

Én av dem var et forbud mot å adoptere bort russiske barn til homofile par, ugifte par og single personer i alle land som tillater ekteskap mellom folk av samme kjønn.

Den mest omtalte loven kan oversettes til: «Om barns beskyttelse mot informasjon som kan skade deres helse og utvikling».

Loven innebærer at all formidling av informasjon som forfekter «sosial likeverdi av tradisjonelle og ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» kan bli straffet med bøter og fengsel, skriver forfatter Bernhard L. Mohr i boka «Hvorfor stemmer russerne på Putin?.»

Den såkalte anti-homofili-loven, som har fått sterk internasjonal kritikk, fastslår også at det er ulovlig å demonstrere for LHBT-rettigheter.

Forholdene for Russlands LHBT-befolkning har definitivt ikke forbedret seg siden den gang.

