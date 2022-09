Välbe: – Dette er trist og vanskelig for alle

VANSKELIG: Den russiske skipresidenten Jelena Välbe har russisk far, og ukrainsk mor. Hun vil ikke si hva hun mener om krigen i Ukraina, men sier den er vanskelig og preger alle. Foto: Per Tho Angell

TV 2 møter den russiske skipresidenten mellom mange møter på høstmøtet til det internasjonale skiforbundet (FIS).

Torsdag har norske delegater forlatt møter der Russland og Hviterussland har hatt representanter.

Men Välbe rister bare på hodet av den norske boikotten.

– Jeg bryr meg ikke, sier hun.

– Hvorfor ikke?

– Hvilken forskjell gjør det for meg at de ikke ønsker å se meg. Jeg er ikke her som deres gjest.

– Nordmenn hilser på meg

Selv om hennes norske kollega Tove Moe Dyrhaug forlot Zürich i dag tidlig med krav om at russiske ledere må stenges ute på lik linje med utøverene, så føler ikke Välbe at det er en isfront mellom Russland og Norge på møtene i Sveits.

– Jeg hørte om dette i går at de ikke ville møte oss. Da kan jeg fortelle at jeg har møtt flere nordmenn her nede. De har hilst på meg, og flere av dem har tatt meg i hånden, sier hun.

Det er ingen andre nasjoner på møtene i Sveits som har fulgt etter den norske boikotten av møter med russisk deltagelse.

– Men de siste årene har jeg hørt mange stygge ting fra det norske forbundet, så jeg er ikke forundret over at det kommer mer.

Välbe svarer ikke på spørsmål om hun ikke kan ha forståelse for at Russland er utestengt fra internasjonal idrett.

Hun mener FIS uansett vil rette seg etter det IOC beslutter, og at det er den russiske olympiske komiteen som håndterer det politiske.

– Det er ikke min jobb å drive med politikk, slår hun fast.

– Men hvordan kan du mene at idrett og politikk ikke henger sammen?

– Hør, helt oppriktig. Jeg mener at politikere skal drive politikk. Sangere skal synge sanger, kunstere skal drive med kunst, og sportsmenn skal drive med idrett, sier hun og tar en liten pause.

– Og korrespondenter skal drive med rapportering, ler hun.

– Ikke lett for noen

Välbe er åpenbart lei av at russere stadig blir demonisert av kolleger i andre land.

Hun ønsker åpenbart ikke å si hva hun mener om den russiske krigføringen i Ukraina. Men åpner litt opp om dilemmaet mange russere står i om dagen.

– Hvordan er ditt forhold til Ukraina i dag?

– Jeg vil ikke si så mye om det. Men jeg kan si én ting. Min mor er russisk og min far er ukrainer.

– Er det vanskelig for deg?

– Jeg tror ikke det er lett for noen, nei.

– Så dette er en trist og vanskelig situasjon for deg?

– Det er en trist og vanskelig situasjon for alle. Men jeg vil ikke diskutere dette, eller kritisere noe rundt det, sier Välbe.

Før hun legger til.

– Jeg har i mange år hjulpet mennesker som bor i kjellere, og har gitt mange humanitær hjelp.

Vil ikke spekulere

Hun ønsker ikke å spekulere på når krigen er over, eller når russiske skiløpere igjen får være med å konkurrere. Hun sier hun vil forholde seg til det som blir bestemt av IOC og FIS.

– Jeg sier til mine løpere at de bare må gjøre jobben, og ikke tenke på dette. Hvis dere vil se russiske løpere gå på ski så er det bare å komme til Russland i midten av november. Da er vi i gang. Alle er velkommen, også nordmenn, sier hun.