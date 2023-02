– Våkn opp! Dette er ikke fantasi-VM, Calle!

Petter Northug om Calle Halfvarsson som tror at årets utgave av seg selv hadde gitt nordmannen tøffere kamp under ski-VM i 2015. Svensken får svar så det holder!

BEDRE? Calle Halfvarsson påstå at han er raskere nå enn da han møtte Petter Northug i 2015 Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

– Jag er snabbare nu!

Svensken, som snart blir 34 år, er i alle fall superrask med å svare på spørsmålet om han er like rask nå som da det var VM på hjemmebane i 2015 og fikk prøvd spurtegenskapene sine mot Petter Northug på ankeretappen på stafetten.

– Når jeg ser på videoklipp fra VM i Falun synes jeg rett og slett det ser dårlig ut, pinlig dårlig! Northug var mye bedre teknisk da og heldigvis har jeg forbedret meg på det feltet. I dag er jeg en bedre langrennsløper, sier Calle Halfvarsson.

Svenskene inviterte til mediedag i Unterferlach i Østerrike. Her har de leid hele hotellet under mesterskapet. Stedet ligger cirka 40 minutters kjøring til VM-stadion.

– Så 2023-utgaven av Calle Halfvarsson hadde slått Northug i 2015?

– Nei, det vet jeg ikke, men det jeg kan si er at jeg hadde slått meg selv. Og jeg tror at dagens Calle kunne gitt Northug mer motstand enn jeg klarte den gangen.

PÅ PLASS: Calle Halfvarsson er på plass og klar for VM i Planica. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan forklarer du det?

– Jeg vet faktisk ikke, det gikk bra på slutten av forrige sesong og begynnelsen i år, kanskje er det pappa-effekt, sier Calle Halfvarsson

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, møtte svensken mange ganger i sin karriere. Northug bare rister på hodet når han får føre hva Halfvarsson mener.

– Når Calle er i sin fantasi-verden er han i rute før VM, men jeg håper at han snart våkner, det er faktisk VM i den virkelig verden som begynner om få dager, det han fabulerer om er bare drøm! Og 2015-VM er og blir dessverre et mareritt for Calle!

Halfvarsson går flere distanser i VM, men mener selv at han største sjanse til å lykkes ER på sprinten.

– Resultatmessig denne sesongen så tyder det på at det er på den distansen muligheten for medalje er best - uansett hva Northug mener!

Det er er mange som unner den sympatiske svenske en individuell mesterskapsmedalje. Han har sølv på stafettene i 2013 og 2015 og bronse på stafetten i 2017.