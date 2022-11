Utfordrerne som kan yppe seg: – Veldig gode muligheter

Petter Skinstad trekker fram ti jenter som kan utfordre eliteløperne på kvinnesiden denne sesongen. Her ser vi Hedda Østberg Amundsen, Kathrine Harsem, Tiril Udnes Weng og Kristin Austgulen Fosnæs. Foto: Hanna Johre

Denne helgen går startskuddet for årets langrennssesong.

Samtidig starter kampen om VM-plass.

– VM er selvfølgelig en drøm, men da må alt klaffe, sier Amalie Håkonsen Ous.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad har gode nyheter til løpere utenfor landslag, som har planer om å prestere.

Petter Soleng Skinstad tror det er gode muligheter for løperne som viser seg fram denne vinteren. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det har sjelden vært enklere å gå seg inn på det norske landslaget for kvinner. Alle som viser seg fram i år kommer til å ha veldig gode muligheter, sier langrennseksperten.

Det sier han både fordi det er usikkerhet knyttet til nivået på de kvinnelige eliteløperne, og fordi det skal gås verdenscup i Norge to ganger før jul, noe som gir flere plasser til norske løpere.

– Det er kritisk

– Det gjelder å finne flyten

Skinstad trekker fram ti kvinnelige løpere som kan utfordre eliten denne sesongen. Noen kanskje allerede på Beitostølen.

En av dem er Amalie Håkonsen Ous, som tok NM-sølv på sprinten forrige sesong.

Skinstads utfordrere: Maria Hartz Melling Amalie Håkonsen Ous Silje Theodorsen Kristine Stavås Skistad Kristin Austgulen Fosnæs Hedda Østberg Amundsen Kathrine Harsem Kari Øyre Slind Astrid Øyre Slind Magni Smedås

– Det er kult. Det betyr at jeg gikk fort i fjor. Jeg er i en utfordrerposisjon og det kan jeg like. Sprint handler mye om selvtillit og flyt. Det er mye som skal klaffe, så det gjelder å finne flyten fra start, sier 26-åringen.

Amalie Håkonsen Ous (til venstre) tok sølv på NM-sprinten i fjor vinter, bak Julie Myhre (midten) Martine Engebretsen tok bronse. Foto: Terje Pedersen

Håkonsen Ous representerer Nes ski, det samme idrettslaget som Tiril og Lotta Udnes Weng, og tok gull på sprinten under junior VM i 2016.

Denne sesongen drømmer sprintspesialisten om VM for seniorer. Hun tror veien er blitt litt kortere, men at alt må klaffe for den eller de som griper muligheten.

– Det er veldig mange gode løpere på landslaget, men du mangler Maiken (Caspersen Falla) i sprint og Therese (Johaug) på distanse. Det er et jevnere nivå enn tidligere. Det nivået er kanskje ett hakk nærmere enn det var opp til Therese. Det er absolutt muligheter, men det er veldig mange om beinet på dette nivået, sier Håkonsen Ous.

En annen som også er «om beinet», ifølge Skinstad, første års senior Maria Hartz Melling.

Maria Hartz Melling er godt igang med forberedelsene før sin første sesong som seniorløper. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jeg er spent. Jeg fikk gått noen seniorrenn i fjor, så nivået blir ikke helt ukjent. Nå har jeg trent ett halvt år til, så det blir spennende å se hvor langt opp det er til eliten, sier Melling til TV 2.

19-åringen ble juniorverdensmester på sprint forrige sesong, men stresser ikke med å skulle ta nivået på seniornivå.

– Det er et ganske stort steg å gå fra junior til senior. Jeg ser at jeg har mye igjen å lære, og har mange år framfor meg hvis jeg har lyst til å bli ordentlig god, sier det unge langrennshåpet.

Ble en vinner da faren døde

– En krig

På distanse trekker Petter Skinstad blant annet fram Hedda Østberg Amundsen som en av de som kan utfordre de etablerte løperne.

– Det er egentlig bare positivt. Jeg tenker ikke så mye over det, men jeg setter pris på å bli nevnt. Jeg har egne mål og ønsker å hevde meg og prestere, men det er kult at andre har troen på det du gjør, da får man kanskje enda mer troen selv, sier Østberg Amundsen.

24-åringen er en del av rekruttlandslaget denne sesongen og har vist seg fram på rulleski gjennom sommeren og høsten.

Hedda Østberg Amundsen ble nummer to på intervallstarten under Toppidrettsveka i Granåsen denne sommeren. Foto: Claes-Tommy Herland / Norges Skiforbund

Også Hedda Østberg Amundsen, som er tvillingsøsteren til landslagsløper Harald Østberg Amundsen, øyner muligheter om VM-plass, men tror konkurransen blir tøff.

– Jeg ønsker å prestere og de ønsker å hevde seg, så det blir fortsatt en krig om plassene. Kanskje det er litt større muligheter med tanke på at det er litt jevnere enn det det har vært tidligere, men da må man selvfølgelig være i form å ha full klaff. Det er veldig mange gode utøvere på landslaget, så ting må fungere hvis jeg skal komme meg til VM.