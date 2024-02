Ut mot Northug-påstander: – Ryktespredning

Søndag sjokkerte Petter Northug hele langrennsnorge med pallplass i Norgescupen på Nes.



Mange har øynet håp om at langrennskongen på nærmest mirakuløst vis kan stille til start under VM i 2025 etter 2. plassen på 20 kilometeren.

Samtidig har det blitt stilt spørsmål ved prestasjonen, og flere mener at trønderen burde blitt disket for skøytetak underveis.

VG nevnte jukse-anklagene først.

– Jeg har alltid vært kynisk i min skigåing. Når du går på blanke ski forsvinner man fort ut og inn av svingene der det ikke er satt spor, og sånn er det. Men jeg mener jeg holdt meg godt innenfor regelverket i går, men det blir selvfølgelig diskutert når både jeg på blanke ski, og folk med feste, hopper ut og inn av sporet fordi det glir bedre der, sier Northug om skøytepåstandene når TV 2 møter han dagen derpå.

IMPONERTE: Petter Northug. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Henrik Dønnestad, som har pallplass i verdenscupen å vise til denne sesongen, måtte se seg slått av Northug, og svarer på påstandene om at Northug skøytet underveis i løpet.

– Jeg har hørt rykter om det. Jeg har sett et par videoer som kan bekrefte at det ikke var bare staking Northug drev med, men det gjaldt nok ikke bare ham, det gjaldt flere løpere uti der.

– Sånn i utgangspunktet synes jeg at man skal holde seg til reglene i de løpene man går. I går kunne de godt vært enda strengere med tanke på skøytetak, det tror jeg, sier 27-åringen, og fortsetter:

TOUR DE SKI: Henrik Dønnestad tok pallplass under Tour de Ski. Søndag ble han slått av Petter Northug i Norgescup. Foto: Terje Pedersen

– Det er ikke noe som irriterer meg veldig mye. Det var en enorm prestasjon av Northug uavhengig av måten det ble gått på. Det var jo stort sett staking. Hvis det hadde vært for grovt så hadde han blitt disket, det er jeg trygg på, så det utgjør nok ikke mange sekunder, sier Dønnestad.

– Mange som burde fått en reaksjon

Torbjørn Broks Pedersen er en rutinert juryformann i langrennssirkuset, ofte i verdenscupen, men var ikke på plass i Nes i helgen:

– Juryen kunne ha pekt på Petter og sikkert en 6-7 andre med tanke på hyppig skifte av spor. Det finnes en regel mot det, men jeg tenker ikke at den typen skigåing bør føre til disk i dette tilfellet.

– Det første vi må spørre oss om er om dette er et regelbrudd? Man kan reagere på mange måter. Muntlig irettesettelse, skriftlig irettesettelse, disk, pengebøter og så videre. Spekteret på reaksjon er veldig stort, sier Broks Pedersen.

Juryformannen har snakket med flere av jurymedlemmene som var i Nes.

– En av jurymedlemmene pratet med Petter etterpå og sa at det han hadde gjort var i grenseland. Måten han gikk på utfordret regelverket, men det er ikke bare han.

– Jeg så kanskje fire minutter av TV-sendingen. Skal man reagere mot dette, som jeg personlig mener at man burde gjøre, så er det mange som burde fått en reaksjon. Det mest fornuftige hadde vært å gi en muntlig irettesettelse, kanskje man kunne strukket seg til en skriftlig irettesettelse i noen av tilfellene, men det er vanskelig når det ikke finnes videobevis.

– Man trenger en solid bevisrekkefølge - og hvis ikke står man litt fast. Petter gjorde det han er god på. Han er dyktig på å stake, og har øvd på å løpe fiskebein på blanke ski. Jeg har snakket med folk som var der og de forteller at han var helt eksemplarisk i teknikksonene.

Rennlederen svarer

Rennlederen for Norgescupen på Nes, Rune Åsland, føler seg trygg på at de tok riktig vurdering ved ikke å diske Northug.

– Det finnes ingen dokumentasjon på at Petter Northug brøt noen som helst regler. Det er mange som har kommet til oss i ettertid og skal henge seg på de greiene der. Vi har sagt: «kom med dokumentasjon, så skal vi selvsagt se på det», men det finnes ikke dokumentasjon på at Petter har gjort noe ulovlig.

– Vi har derimot masse dokumentasjon på at det han gjorde underveis i skiløypa var hundre prosent i orden, sier Åsland til TV 2.

Rennlederen går ut mot dem som sår tvil om at Northug opptrådte utenfor regelverket.

– Det er mange som sier at han skøytet mye, men vi har dokumentasjon på at alt er i orden. Det er så trist med langrennsnorge, synes jeg. For det er ryktespredning som ikke har rot i virkeligheten. Det er jeg sterkt imot. Vi må dokumentere det vi sier og vi har veldig god veldig god dekning på at alt var i orden.

– Vi valgte å sette to spor, vi kunne hatt ett, men da hadde vi i alle fall hatt hele langrennsnorge på ryggen. Vi satte to gode spor og hadde teknikksoner, hvor det ikke var lov til å stake. Det er lov å bytte spor, og så kan du si at det er noen løpere som tøyer strikken og bytter ofte, men det er lov til å bytte spor, sier Åsland.

– Alle burde lære av ham

Åsland mener Northug er et eksempel til etterfølgelse.

– Som rennleder står jeg helt rakrygget. Jeg er 100 prosent trygg på at Petter Northugs prestasjon er veldig god. Det skyldes ikke for mange skøytetak. De andre løperne bør se på hvordan Petter la seg i svingene. Alle burde lære av han. Der er Northug og Klæbo eksperter. Northug tapte sekunder i teknikksonene, for da måtte han gå fiskebein, i og med at han ikke hadde feste, men andre steder velger han alltid en god trasé, og da spiser han sekunder på konkurrentene, det så vi helt tydelig, konkluderer rennlederen.

Selv er Northug trygg at han opptrådte innenfor regelverket.

– Presentasjonen kjenner jeg selv er bra med tanke på formen, også er det selvfølgelig et par plasser der sporet kommer fort på og at det blir et retningsendrende tak før jeg kommer inn i sporet, men det lever jeg med. Jeg fikk beskjed om at det var innenfor, men påpekt, sier Northug.

– Det er typisk at når Petter er tilbake med startnummer så blir du fulgt med på hvert stavtak. Jeg liker å leve litt på kanten i konkurranseløypa. Det har jeg alltid gjort og det gjorde jeg også i går, smiler Northug.

Henrik Dønnestad lot seg også imponere av 38-åringens prestasjon.

– Det var kult å se at han leverte et såpass imponerende resultat og det var veldig gøy å bli sekundert mot Petter Northug. Prestasjonen er det ikke mye å si på. Jeg så ikke den komme, for å si det sånn. Jeg hadde plukket meg ut noen konkurrenter som jeg regnet med kom til å kjempe om pallen, og Petter var ikke en av dem. Jeg var overrasket over å høre at jeg tapte sekunder til han ute i løypa, men jeg ble veldig imponert. Det var rått, sier Dønnestad om Northugs 2.plass.



Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som langrennsekspert.