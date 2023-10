Ut mot Klæbo-uttalelser: – Kan i det minste være ærlige

Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet er fortsatt ikke enige om en representasjonsavtale.

Det kom frem på en pressekonferanse på Orkanger onsdag.

– Det handler overhodet ikke om penger, men om kontroll på egen tid, forklarte far og manager Haakon Klæbo.

Stridens kjerne handler om at Team Klæbo ønsker fri fra representasjonsavtalen i to perioder. Problemet ligger ifølge teamet om åtte-ni dager etter Tour de Ski.

Der har partene foreløpig ikke blitt enige.

SULTEN: Johannes Høsflot Klæbo er sulten på mer suksess. Foto: PER-ATLE KARLSEN / TV 2

Ekspert reagerer

På pressetreffet ble teamet spurt om hva de ønsket å bruke fridagene til.

– Det er ingen fare for at Johannes vil spille inn reklamer for konkurrerende sponsorer til forbundet da, svarte faren.

Uttalelsene får TV 2s langrennsekspert til å stusse.

– Dersom han skal ha alle fordelene som en landslagsløper har gjennom hele sesongen er jo ikke dette snakk om en representasjonsavtale lik de som tas ut til enkelte helger har. Om Klæbo ønsker å være landslagsløper fra Ruka og ut sesongen, med alt det måtte innebære av opplegg og tilrettelegging, ser jeg ikke poenget med å krangle om noen dager på sofaen etter Tour de Ski - såfremt det da ikke er planlagt aktiviteter for private sponsorer i det tidsrommet, sier Petter Skinstad.

REAGERER: Langrennsekspert Petter Skinstad mener det ville vært best å styre unna den nåværende krangelen om ikke Team Klæbo skal bruke eventuelle friperioder til mer enn de nå sier. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han synes det er rart om krangelen kun handler om at Klæbo skal ha mulighet til å slappe av uten å tenke på landslaget.

– Da kan i det minste Team Klæbo være ærlige om hva denne perioden skal brukes til, for om Klæbo faktisk bare skal ligge på sofaen hadde jeg valgt andre og viktigere kamper enn dette.

Konfrontert med TV 2s ekspert sine uttalelser holder Klæbo fast på at han ikke foreløpig har lagt planer for den eventuelle friperioden fra landslaget og representasjonsavtalen.

– For min del handler det ikke om jeg har planlagt noen verdens ting. Jeg har lyst til å gå ut på ski når jeg er ferdig med Tour de Ski og ha på meg det jeg vil. At jeg er privatpersonen Johannes Klæbo, ikke landslagsløperen.

BRØDRE: Til tross for at ingen avtale er signert, så beholder Team Klæbo humøret. Her fanges storebror Johannes på film av lillebror og artist Ola. Foto: PER-ATLE KARLSEN / TV 2

Han fortsetter:

– Hadde jeg vært en landslagsløper hadde jeg ikke hatt problemer med det. Jeg er ikke det. Jeg har dekket alle kostander på høydeopphold, betalt fysioterapeut, leger osv. Jeg har ikke vært en del av et lag. Jeg har gjort alt selv.

– Da ønsker jeg å være for meg selv en periode. Da kan det være godt å få den pausen. Det handler om å få friheten til å gjøre mine ting, samtidig som at dette er en prinsippsak på at jeg har takket nei til landslaget. Det er en del av konsekvensen jeg og de må ta. Jeg har ingen plan om å gjøre noen verdens ting, svarer han.



En representasjonsavtale innebærer enighet om bekledning, kontakt med mediene og forpliktelser til Skiforbundet.

– Ønsker verdenscup

– Vi har ikke ambisjoner om å drive cowboy-virksomhet. Det er bare et ønske fra deg (Johannes) om å gå verdenscup, sa far og manager Haakon Klæbo onsdag.

«Faderen», som sønnen konsekvent omtaler han som, la ikke skjul på at han var sliten og lei av å diskutere med Skiforbundet etter at 26-åringen denne våren takket nei til landslaget. Aller helst hadde han ønsket å kunne offentligjøre til et samlet norsk pressekorps at sønnen går verdenscup til vinteren.

Teamet føler de har gjort sitt for å komme forbundet i møte, men at Norges Skiforbund ikke har vært villige til å fire på sine krav til skiesset.

– Det er frustrerende. Jeg skulle gjerne hatt avtalen på plass 16. mai, da det startet, sier Klæbo til TV 2.

SLITEN: Far og manager Haakon Klæbo la ikke skjul på pressekonferansen på at han er lei å diskutere med Skiforbundet. Foto: Per-Atle Karlsen

Northugs forslag

TV 2s langrennekspert Petter Northug sto selv i flere krangler med Norges Skiforbund da han var Norges meste profilerte landslagsløper.

Trønderen er klar på hva han mener er den beste måten å løse konflikten med Klæbo og fremtidige profiler.

EGET FORSLAG: TV 2s langrennsekspert Petter Northug er klar på hvilke krav han hadde stilt om han var Johannes Klæbos manager. Foto: Marte Christensen / TV2

– Overordnet, dersom jeg hadde vært manager for Klæbo nå så hadde jeg ment at en avtale bør være så enkel som at når han drar fra Byåsen til Ruka, så tar han på seg landslagsjakken og representerer Norges Skiforbund, men når han lander hjemme så er han privatløper. Det er det beste og enkleste for begge parter. Det er det som er mest rettferdig, sier han.

Northug mener det er det enkleste å forholde seg til, og begrunner det med at det er sånn det er for alle andre som ikke er på lag. Da vil du vite du når du representerer landslaget og når du skal følge retningslinjene til forbundet, mener han.

– Jeg finner ingen gode argumenter for hvorfor det ikke skal være slik. Det hadde vært enkelt og ryddig. Slik har Astrid Øyre Slind det. Når hun er hjemme representerer hun Aker Dæhlie, men når hun er på verdenscup går hun for Norges Skiforbund, sier Northug.