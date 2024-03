Usikker på Johaugs comeback: – Klarer meg uten henne

VENTET TILBAKE: Veldig mye tyder på at Therese Johaug satser mot VM på ski i Trondheim neste vinter. Foto: Hanna Johre

HOLMENKOLLEN (TV 2): Konkurrentene har ulike meninger om et eventuelt comeback for Therese Johaug.

Spekulasjonene om Therese Johaug gjør comeback som skiløper har pågått det siste året.

I forrige uke gikk norske medier ut med at den tidligere langrennsdronningen bekreftet comeback – etter et intervju hun gjorde i Sveits. Dagen etter avkreftet hun til sin arbeidsgiver NRK at noen avgjørelse var tatt.

Likevel tyder veldig mye på at Johaug satser mot femmila i Trondheim neste vinter.

Det synes hennes tidligere lagvenninner og konkurrenter er spennende.

– Det gjør ikke de femmilene noe lettere, sier Lotta Udnes Weng til TV 2 og ler, før hun fortsetter:

– Gjør hun comeback, kommer hun til å gjøre det kjempebra! Hver fellesstart kommer til å bli tøffere. Tenker jeg egoistisk, klarer jeg meg uten henne.

ÆRLIG: Lotta Udnes Weng legger ikke skjul på at hun ser både oppsider og nedsider med å få Therese Johaug som konkurrent igjen. Foto: Geir Olsen

Tror på spesialopplegg

– Til tross for egoismen i det, ønsker du at hun kommer tilbake?

– Ja, jeg vet ikke, jeg kan ikke si at jeg ikke håper på det. Hun er jo en god venninne. Men det blir brutalt ... Jeg må si det.

Astrid Øyre Slind er ikke overrasket over at Johaug mest sannsynlig gjør comeback.

– Det har jeg forventet hele tiden. Hun har jo gått testrenn og prøvd seg, så jeg tror hun har hatt det i bakhodet hele tiden. Jeg tipper hun kommer til å gå jækla fort!

Hun tror Johaug får skreddersydd et veldig godt opplegg uansett om det blir på eller utenfor landslaget.



– Hun får vel tilpasset som hun vil uansett. Hun er såpass stor stjerne at jeg tror ikke det blir et problem å få gode ski eller være med på det hun vil, uansett, sier Øyre Slind.

Det tror heller ikke Udnes Weng.

– Jeg ser for meg at hun kanskje vil være med på noen samlinger, men helst ikke ha så mange forpliktelser. Jeg vil ha henne med på laget! Sier hun.

ØNSKER VELKOMMEN: Ebba Andersson ser gjerne at hun får tilbake sin sterkeste norske konkurrent. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Ut med språket!

I den svenske leiren står de med åpne armer og ønsker sine tidligere sterkeste norske konkurrent tilbake på startstreken.

– Det virker som hun er veldig lokket av å komme tilbake. Jeg sier mest bare velkommen. Hun har vært savnet! Sier Ebba Andersson.

– Er det sånn at du tenker at hun bare kan si at hun skal tilbake?

– Ja, det spørs jo hva hun selv tenker. Det spørs om det virkelig er sånn at hun fortsatt har en usikkerhet eller om det er spill for galleriet. Har hun bestemt seg, er det bare ut med språket! svarer hun og smiler.

– Hva tror du?

– Jeg tror at hun fortsatt er litt i tenkeboksen. At hun er veldig lokket av det, men at det fortsatt finnes noen spørsmålstegn, svarer Andersson.

SPENT: Frida Karlsson er spent på hvor hard konkurranse hun i så fall vil få fra Therese Johaug neste vinter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Nå får hun snart bestemme seg! sier Frida Karlsson med et smil.

– Du tenker det?

– Ja, men i mai pleier treningsåret å begynne, så da kommer hun til å ha en beskjed.

Karlsson er spent på hvor god Johaug blir om hun gjør comeback.

– Jeg tror nivået har blitt bedre, men vi vet jo også hvor god hun var.

