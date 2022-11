Ulvang: – Bekymret for langrenn som folkesport

– Man kan bekymre seg for alt og det er ingen tvil om at mindre snø gir oss færre skiløpere. Men med tanke på eliteidretten har vi mange nok skiløpere i Norge. Vi har mange å ta av.

– Det som bekymrer meg er at vi, altså langrenn, ikke blir den folkesporten vi har vært. Men, aller mest er jeg jo bekymret for konsekvensen av det hele. Jeg tenker på tørke og folkeforflytning, det er langt mer alvorlig enn om det blir færre skiløpere her i landet, sier Vegard Ulvang, som inntil nylig var leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Vegard Ulvang. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Signaleffekt

– Snømangel og problemer med sesongåpning i langrenn er jo ikke noe nytt. Vi har slitt med dette siden slutten av 1980-tallet, men så kommer det plutselig en god vinter og da glemmer vi og fortsetter som før. Vi er svært tilpasningsdyktige. Vi produserer snø og vi flytter snø. Og vi får det til.

Men Ulvang liker ikke det han så i forrige uke da snø ble fraktet med lastebiler fra Lillehammer til Sjusjøen.

– Det er en veldig dårlig signaleffekt. Det er vanskelig å argumentere seg bort fra det i en tid med klima- og strømkrise. det er kanskje på tide at vi ser på kalenderen - og gjør noe.

14 dager senere

For snømangel og sesongstart har vært tema på denne årstiden i mange, mange år. Med å handle mener Ulvang er å begynne sesongen litt senere.

– Vi må begynne senere på året! Selv om det ikke finnes garanti for minusgrader og natursnø så tror jeg at men utsettelse av sesongstarten med 14 dager kan bidra til en tryggere løsning.

Snømangel på Beitostølen før sesongåpningen i november. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Som vanlig er det sesongåpning på Beitostølen, første renn er fredag. Det skjer på fredag. På kunstsnø som ble produsert sist vinter og som er lagret over sommeren.

Erik Østli, primus motor for arrangementet på Beitostølen, synes forslaget fra Vegard Ulvang om senere start er en god ide.

– Produksjon, lagring og utkjøring av snø koster oss 1.5 millioner kroner og i disse tider kan en jo stille spørsmålet om det er bærekraftig, undrer Østli.