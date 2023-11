Ukjente Eirik knuste de svenske skistjernene

IMPONERTE: Eirik Sverdrup Augdal slo svenskene under deres testløp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det svenske herrelandslaget arrangerte et testløp i forbindelse med deres treningsleir i Vålådalen.

Der var det et overraskende navn som stilte til start – norske Eirik Sverdrup Augdal (28).

– Vi er på treningssamling her med laget, så hørte jeg bare i går at de skulle ha et testløp, så det ble litt spontant, forklarer Augdal om sin deltakelse.

Og i testløpet overrasket han alle.

Nordmannen vant fem sekunder foran den svenske stjernen William Poromaa (22), skriver svenske Expressen.

– Det er gøy. Det var et testrenn, men samtidig så var det et ordentlig opplegg – en reell test. Det var mange bra navn, og det er bra å få en bekreftelse om at formen er på plass, sier 28-åringen til TV 2.

KAN GÅ FORT PÅ SKI: Eirik Augdal Sverdrup under et løp på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

Han satser egentlig på langløp, og er på det svenske laget Team Eksjöhus. Denne sesongen er første gang han skal satse på Ski Classics.



Augdal er imidlertid et kjent navn i langrennsmiljøet. Han var sett på som et stortalent – og har vunnet gull i junior-VM.

– Jeg har jo gått på ski før, og man trener jo for å gå fort uavhengig om man går langløp eller kortere distanser, sier han.

Etter seieren ble den norske nasjonalsangen spilt på anlegget.

Testløpet var 13 kilometer langt. Edvin Anger (21) kom på tredjeplass.