Uenige om smøreforslag: – Vil ikke redde sporten

I en kommentar i Nettavisen, midt under ski-VM i Planica, skrev den svenske langrennsjournalisten Torbjörn Nordvall at «langrenn er verdens mest urettferdige idrett».

Han mener at nasjoner som Norge og Sverige sitt budsjett, kapasitet og ressurser på skismøring er skadelig for andre land i Europa og verden.

– En felles smørebod-organisasjon, der alle nasjoners utøvere får samme muligheter, ville gjøre verdenscup, VM og OL mye mer rettferdig, skriver Nordvall.

Til sammen tok Sverige og Norge 39 av 72 mulige medaljer under årets ski-VM i Planica. Spesielt på langrennssiden dominerte rivalene.

ØDLEGGER: Torbjörn Nordvall mener Norges dominans i langrenn ødlegger sporten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er Norge og Sverige kontra flere som ikke har samme ressurser og forskning bak seg. Dette er en prosess gjennom hele året. Sverige har fem heltidsansatte som ikke gjør annet enn å teste ski. Da blir det en konkurransefordel mener jeg, uten å ta de fra noen ære, sier Nordvall til TV 2.

– Går i bølgedaler

Tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen, Bjørge Stensbøl, har forståelse for hva langrennsjournalisten mener.

– Det er nok flere nasjoner, Finland, Italia, Frankrike, som bruker stort sett én tredjedel av budsjettet på smøring. Men det er klart at Norge har ligget i tet stort sett i 30 år, mye takket være forskning andre nasjoner ikke hadde råd til.

– Er resultatene en sammenheng med ressurser på smøring?

– Det er ett element, men det er mange andre utfordringer langrenn har. Miljø, snøproduksjon, klimakrise, vi må opp i høyden. Det er en dominans jeg tror er temperert, dette går i bølgedaler og nå er det Norge, sier Stensbøl.

Han mener langrennssporten taper på det europeiske markedet når ikke flere nasjoner blander seg i toppen. Han får støtte av Nordvall.

MYE FORSKJELLIG: Bjørge Stensbøl, Tidligere toppidrettssjef, mener langrennssporten har flere grunner til å bekymre seg enn at ett-to lag dominerer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Alle har ikke kapital og ressurser. For rike Norge spiller det kanskje ikke så stor rolle, men for å rekruttere nye behøver vi mer, sier Nordvall, som peker på at det internasjonale langrennsforbundet (FIS) burde gi mer penger til de nasjonene som har mindre ressurser, sier den svenske langrennsjournalisten.

Vil ikke sette ned foten

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad er enig i at det er problematisk med dominans fra ett land i lang tid, men:

– Det vil fortsatt være forskjellige ski, slip og tilgang på ski. Med 100 løpere vil det være 100 ulike resultater, selv med samme glider, topping og smøring. Mesteparten av forskjellen vil ligge i selve skiparet, mener eksperten.

Mens Nordvall mener løsningen er fellessmøring, mener Stensbøl det ikke nødvendigvis er den riktige veien å gå.

– Toppidrett er konkurranse. Det er idrettens natur å konkurrere. Skal man da sette ned foten på noen elementer og si at her skal det ikke konkurreres? spør den tidligere toppidrettssjefen.

Også Skinstad mener dominansen handler om mer enn smøringen.

– Det er et kjempeforslag, men det vil må ingen måte sørge for at alle skiløpere blir like gode eller fjerne forskjellen mellom nasjonene.

IKKE LØSNINGEN: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Han mener utenlandske utøvere har mye å gå på for å utfordre de norske. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Bør se mot Norge

Han trekker frem flere grunner til at spesielt Norge ligger foran flere andre land i langrennssporten akkurat nå.

– Først og fremst må utenlandske trene like bra som de norske. Det gjør de ikke i dag, det er fakta. Vi må invitere de med på samlinger og seminarer og dele den kunnskapen vi har, sier Skinstad, og fortsetter:

– Så har de modeller hvor de begynner å velge ut løpere fra 12-13 års alderen, stikk i strid med den norske idrettsmodellen og det fungerer ikke for å få frem bredde. Det er mange ting sporten må jobbe med. Å ha best mulig ski for flest mulig løpere er en av de tingene, men det alene vil ikke redde sporten.