Trippelt norsk: – Jeg fikk sjokk

Mathilde Myhrvold, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng var de norske innslagene i sprintfinalen i Val di Fiemme. De gikk mot Katharina Hennig, Krista Parmakoski og Tereza Beranova.

De ble en tett og intens finale. Katharina Hennig tok tidlig teten, mens Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng hang seg på.

Lotta Udnes Weng tok seieren foran Tiril Udnes Weng og Mathilde Myhrvold.

Seieren var Lotta Udnes Weng første verdenscupseier.

– Jeg hadde glemt hvor deilig det var å komme først i mål. Jeg trodde ikke det skulle være så digg, men jeg fikk sjokk da jeg skjønte det ble trippel, sier hun til TV 2.

Tiril er bare glad på tvillingsøsterens vegne.

– Det var det nest beste som kunne skje. Jeg unner Lotta seieren. Selvfølgelig skulle jeg vært først selv, men dette var veldig kjekt, sier hun.

– Helt surrealistisk. Jeg så det var tre røde skidresser helt fremst de siste 100 meterne, og hvem som vant fikk jeg ikke helt med meg i kampens hete. Det var helt rått å se tre røde over mål. Fullt fortjent til en herlig gjeng, sier trener Stig Rune Kveen.

Han så ikke for seg tre norske på pallen før sesongen. Flere fryktet for nivået på det norske landslaget etter at suksessgarantistene Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla la opp etter forrige sesong.

– Jeg hadde egentlig ikke det. En eller annen på pallen hadde vi troen på, men dette var over all forventing.

– Er du rørt?

– Ørlite grann, smiler han.

FØRSTE SEIER: Lotta Udnes Weng gikk til topps for første gang i verdenscupen. Foto: MARCO BERTORELLO

TV 2s langrennsekspert Petter Northug var imponert etter bragden.

– Enda en bekreftelse på den given i det norske laget. Kanskje feil å bruke ordet smitte i disse tider, men at en løpers framgang smitter over på andre er jeg ikke i tvil om, sier han.

Tiril Udnes Weng har spist inn forspranget til Frida Karlsson i sammendraget og leder med 4,1 sekunder foran Weng.

– Full uttelling med bonussekunder for Tiril Udnes Weng i kampen mot Frida Karlsson, men at Frida Karlsson, som leder touren, ble slått ut i kvartfinalen kan også være fordel. I morgen venter en tøff 15 km klassisk og da kan det være greit å være mest mulig utvilt, sier Northug.

Finalen glapp for Øyre Slind

Fire norske jenter tok seg til semifinalen.

Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng gikk i den første semifinalen, mens Astrid Øyre Slind og Mathilde Myhrvold gikk semifinale to.

Tiril Udnes Weng vant sitt semifinaleheat, mens søster Lotta Udnes Weng tok tredjeplassen og tok seg også til finalen. Den andre semifinalen ble uhyre hevn. Mathilde Myhrvold tok seieren på fotofinish foran Tereza Beranova, mens Astrid Øyre Slind røk ut etter å ha blitt nummer seks.

Karlsson utslått

Tiril Udnes Weng vant sitt kvartfinaleheat og tok seg enkelt til semifinale. Dessverre gikk det tråere for Heidi Weng, som ikke klarte å henge med i teten og endte på en tredjeplass, og ikke gikk fort nok til å ta seg videre på tid.

Mathilde Myhrvold og Lotta Udnes Weng gikk begge i tredje kvartfinale. Weng vant etappen, mens Myrhvold tok tredjeplassen og slo ut selveste Frida Karlsson som «lucky looser».

– Jeg gikk ikke fort nok mot slutten. Det var ingen god avslutning av meg, sukket svenskenes håp Frida Karlsson i mixed zone etter den tidligere exiten på sprinten.

Julie Myhre og Silje Theodorsen var de norske innslagene i den fjerde kvartfinalen. De endte op 4. og 5. plass og røk begge ut.

Astrid Øyre Slind gikk sin første kvartfinale i verdenscup og tok teten umiddelbart i femte kvartfinaleheat. Hun vant heatet og tok seg i sammen med Myrhvold videre til semifinalen.