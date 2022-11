Trener i baris i november

Astrid Øyre Slind trener hardt og lenge for å bli best mulig på ski. Gjerne uten unødvendig mye klær.

Dersom du ser en langrennsløper med oppklippet eller nedrullet skidress, er sannsynligheten stor for at det er Astrid Øyre Slind.

Tidligere denne uken dukket oppdalingen opp i skiløypa på Beitostølen i «baris».

– Jeg er ganske varm av meg, så jeg synes det er ubehagelig å få følelsen av overoppheting. Da kler jeg heller av meg. Det kan misforstås, som at det er fordi jeg er veldig glad i å vise hud, sier 34-åringen til TV 2.

– Opplever du det?

– Egentlig ikke. Da tror jeg at jeg hadde vært litt mer sjenert, hvis jeg trodde at folk tror det er derfor. Jeg tror bare folk syns det er litt komisk, forteller Øyre Slind.

Denne helgen stiller den tidligere landslagsløperen til start under nasjonal åpning på Beitostølen. Da beholder hun skidressen på.

– Jeg tror det blir bare armer, men det blir nok ikke bar overkropp, sier Øyre Slind med et smil.

Astrid Øyre Slind beholder skidressen på når hun skal gå 10 kilometer til helgen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Bare èn sjanse

Astrid Øyre Slind har både gull og sølv fra junior-VM. Mellom 2008 og 2014 gikk hun også verdenscup for Norge.

Astrid Øyre Slind vant Birken forrige sesong, etter å ha spurtslått Therese Johaug. Foto: Alexander Sundal Skjerven

De siste årene har utøveren fra Oppdal satset på langløp, en satsing som har gitt stor suksess. Forrige sesong vant hun både Vasaloppet og Birkebeinerrennet, hvor til og med Therese Johaug måtte se seg slått.

– Et naturlig mål denne sesongen er langløpscupen. Helst vil jeg vinne de fire store: Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeinerrennet og Jizerksa. Det er alltid et mål å vinne flest mulig renn, sier langløperen.

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, tror Astrid Øyre Slind er en av utøverne som kan utfordre landslagsløperne denne sesongen, også i tradisjonell langrenn.

Petter Skinstad er spent på hva Astrid Øyre Slind kan få til i tradisjonell langrenn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Da er det viktig for Øyre Slind å gjøre det bra i sesongåpningen.

– For meg er det én sjanse, og det er her på Beitostølen. Hvis jeg går skikkelig fort her og har noe i verdenscupen å gjøre, så går jeg gjerne verdenscup. Vi har ikke åpningsrenn (i langløp) før i desember, så jeg rekker å gjøre begge deler hvis jeg er god nok, forklarer hun.

34-åringen har likevel liten tro på at hun blir tatt ut til å gå verdenscup dersom hun ikke leverer pallplasser under den nasjonale åpningen, selv om hun skulle fortsette å prestere i Ski Classics gjennom vinteren.

Kunne gjort det bra i VM

Når VM arrangeres i februar og mars, står det 30 kilometer klassisk på programmet. En distanse som i utgangspunktet bør passe langløperen bra.

– Det som er synd for meg, er at det ikke er noen klassisk tremil å kvalifisere seg inn på. Hadde det vært en tremil her på Beitostølen, så hadde det vært et naturlig mål. Når jeg må overbevise på 10 kilometer, og egentlig er best på 50 kilometer, så spørs det om jeg får muligheten til å vise hvor god jeg er på en tremil, sier Øyre Slind.

Astrid Øyre Slind er i godt humør dager før sesongstart. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Denne sesongen går den erfarne løperen for det nye private laget, Team Aker Dæhlie. Selv tror hun at hun kunne ha hevdet seg under en klassisk tremil i VM.

– Jeg tror ganske oppriktig at jeg kunne gjort det veldig bra der, men det er veien dit jeg må vurdere. Hvis jeg ender på at jeg er god nok til VM, så skylder jeg Astrid fire år å prøve. Hvis jeg ikke er helt der, så går jeg heller langløp, der jeg vet at jeg er skikkelig god.