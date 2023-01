Tour-veteranen tviler på at hun fullfører i år

Selv om starten på årets Tour de Ski har vært lovende for Heidi Weng så er hun nå i tenkeboksen om hun skal fullføre sin ellevte Tour de Ski.

– Jeg er usikker, jeg ofrer ikke alt for å kommer opp alpinbakken. Jeg har gått Tour de Ski noen ganger og har ikke behov for å vise at jeg kan gjøre det bra. Jeg skal være ganske på plussiden for å gå hele touren denne gang, sier 31-åringen til TV 2.

Heidi Wengs forberedelser til årets sesong har vært problemfylt etter at hun pådro seg hjernerystelse da hun falt på isen ved påsketider. Og for Weng som for mange andre er VM i Planica sesongens stor mål.

Heidi Weng klarte ikke å komme seg videre fra prologen på sprinten nyttårsaften, men gikk en god ti-kilometer dagen etter og ligger drøye minuttet bak teten i sammendraget.

Merittlisten

Heidi Weng har en fantastisk merittliste i Tour de Ski. Hun har vunnet to ganger og blitt nummer tre fire ganger.

– Jeg pleier å gå fortere og fortere under touren, mens andre dabber av. Jeg tåler mange skirenn på rad. Og dessuten så er jeg ganske god på å slappe av, jeg bryr meg ikke om at det kan være lange bilturer mellom etappene, forklarer Heidi Weng.

– Du debuterte allerede i romjula 2011, senest i fjor ble du nummer tre?

– Ja, men da hadde jeg tenkt å bryte, men er glad jeg ikke gjorde det.

Beste minnet

Heidi Weng vant Tour de Ski i 2017 og 2018, men det ingen av de to triumfene som er det sterkeste minnet fra alle tourene:

STERKT MINNE: Heidi Weng ligger i snøen totalt utmattet. I 2014 ble hun nummer tre i Tour de Ski og gratuleres av toeren Astrid Uhrholdt Jacobsen og vinneren Therese Johaug. FOTO: Terje Bendiksby

– Det er nok i 2014 da Therese (Johaug) vant foran Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) og jeg ble nummer tre. Krista Pärmäkoski tok skikkelig innpå meg mot slutten av bakken, men det var helt uaktuelt at jeg skulle bli nummer fire, sier Heidi Weng, som iallfall stiller til start på tirsdagens ti-kilometer i Oberstdorf.