Tør ikke være i Norge

– Vi ser at det er lagret mindre snø og med de strømprisene vi har så er snøforholdene i månedsskiftet oktober-november så usikre at vi drar til Finland. Det er nok første gang at vi ikke tar siste oppladning på hjemmebane før sesongstart.



Det er landslagstrener for allroundlaget, Eirik Myhr Nossum, som forteller at de ikke tar sjansen på å ha samling på Sjusjøen eller Beitostølen på dette tidspunktet.

Kvinnene blir hjemme



4. november drar laget til finske Muonio og blir der fram til de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen, 18-20. november. Det samme gjør sprintlaget for herrer.

Planen er å gå renn under oppholdet i Finland. Det betyr at nordmennene får utenlandsk konkurranse før løpene på hjemmebane.

Kvinnelandslaget derimot satser på at det finnes snø i Norge og at de kan trene på hjemmebane. Kvinne- og herrelandslagene velger ulike veier fram til sesongstart.

Bekymret for fremtiden

Kvinnene er på høydeopphold i Italia og skal på et nytt opphold i oktober. Med unntak av Johannes Høsflot Klæbo skal ingen herreløpere til høyden.

– Dette er jo ganske spesielt, landslaget fra vintersportslandet Norge drar utenlands på vinteren for å trene på snø?

– Ja, dette forteller at snø begynner å bli en eksklusiv greie. De siste årene har vi gått her i ei rundløype med kunstsnø. Den senere tid har natursnøen latt vente på seg.

– Blir du bekymret?

– Selvfølgelig. Jeg er urolig med tanke på kommende generasjoner, at de ikke skal få oppleve hvite vintre som jeg og mange har hatt gleden av. Og ikke minst stabile hvite vintre.