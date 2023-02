Tønseth om vrakingen: – Det er alltid kjedelig. Alle vil jo gå

Johannes Høsflot Klæbo bekreftet selv det TV 2 tirsdag at han tok den siste plassen på 15 kilometer fristil enkeltstart i VM.

Det betyr at Didrik Tønseth vrakes. Tirsdag møtte Tønseth pressen for første gang etter at det ble klart at Klæbo ble foretrukket fremfor ham på 15-kilometeren.

– Jeg så det var bekreftet fra Klæbo sitt hold. Det er hemmeligstemplet informasjon. Jeg kan bekrefte at Johannes' informasjon stemmer, sier han.

– Jeg antar at jeg er førsteresserve. Det håper jeg, konstaterer Tønseth videre.

Tønseth innrømmer at han aller helst ville gått.

– Det er alltid kjedelig. Alle vil jo gå. Men jeg kjempet mot en bra gjeng. Jeg tror Johannes har den fordelen at han kan velge det han vil. Jeg kjempet mot en annen gjeng og der har jo mange både en og to pallplasser. Da hadde jeg en mistanke om at det kunne bli tøft, medgir Tønseth.

Han tar imidlertid vrakingen med fatning.

– Sånn er det. Uttak klarer du aldri å holde tett. Jeg har visst det en stund, innrømmer han.

– Vil jo gå

Tønseth mener at det kun er hans egen feil at han ikke fikk startplass på den kommende 15-kilometeren.

– Jeg har en pallplass og en del ok plasseringer. Men det var ikke bra nok. Det ble litt min feil til slutt, sier han.

– Er du skuffet?

– Ja, man vil jo gå. Men man er jo realist oppi det hele, svarer han diplomatisk.

Tønseth er forøvrig hemmelighetsfull om hvilke andre distanser han får gå i Planica.

– Lagene skal offentliggjøres to dager før hver distanse, opplyser trener Arild Monsen til TV 2.

Forstår valget

TV 2-ekspert Petter Northug forstår at landslagsledelsen valgte Høsflot Klæbo på 15 kilometeren.

– Jeg skjønner ikke at det har vært diskusjon om denne saken. Johannes er verdens beste! Jeg vet at Johannes har lyst til å vinne denne distansen og på en dag så kan han ta VM-gull på 15 kilometer i VM. Norge har utrolig mange fristilsløpere, mente TV 2-ekspert Petter Northug, og fortsatte:

– Iver Tildheim Andersen, som har verdenscupseier, kom ikke med. Så det er en brutal kamp om å få gå. Og nå blir det ikke plass til Didrik Tønseth, som også har levert flere gode fristilsløp i vinter, sa TV 2s Northug, og la til at han regner med at Tønseth får gå femmila i VM.