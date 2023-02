Tok grep: – Ingen ønsker å ha det sånn

Espen Bjervig og resten av langrennsledelsen måtte ta en runde med både utøvere og trenere etter oppstyret under forrige mesterskap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er omtrent akkurat ett år siden det ble bråk da landslagsledelsen bestemte hvilke løpere som var best egnet til de ulike distansene under OL i Beijing.

Særlig uttaket til 15 kilometeren for menn skapte høy temperatur og førte til overskrifter i media. Ledelsen fikk kritikk for uttalelser eksternt og kommunikasjon internt.

Det ble mye diskusjoner og oppstyr rundt uttakene under OL i Beijing. Foto: Torstein Bøe

Før årets VM har partene satt seg ned for å unngå lignende situasjoner underveis i dette mesterskapet.

– Vi har hatt en grundig prosess. Jeg føler at vi har gjort det mer transparent for utøvere, med tanke på hvilke krav som ligger til grunn når det kommer til uttak, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Vil unngå «bjeffing» til hverandre

Allerede før avreise til Planica har herreløperne fått tydelige signaler om hvilke distanser de kan forvente å gå. Uttakene til de to første distansene er allerede gjort, men formsvikt, sykdom eller lignende kan føre til endringer.

Landslagene har også snakket om hvordan uttak skal håndteres, ifølge langrennssjefen.

Didrik Tønseth har allerede fått beskjed om at han er reserve på 15 kilometer fri. Foto: Pål S. Schaathun

– Vi hadde en god runde på dette i vår med lagene og trenere. Da ble vi enige om hvordan vi ønsker å ha det. Det er ingen som ønsker å ha det sånn som det ble i fjor, både under og etter OL, hvor det ble veldig mye diskusjoner rundt uttak, sier langrennssjefen.

At en eller flere løpere uttaler seg om misnøye i media, fører ofte til at andre løpere reagerer på det lagkameraten har sagt.

Det vil langrennsledelsen helst unngå.

– Akkurat den «småbjeffingen» til hverandre, den kan vi godt ta inne på kammerset. Det er som i ekteskapet, det er greit å ordne opp hjemme, og så er man ferdig med det.

Ingen garantier

Langrennssjefen har forståelse for at det er mye følelser knyttet til uttak, og påpeker at det akkurat nå er såpass mange gode norske herreløpere, at flere medaljekandidater ikke en gang kom med i troppen.

Han vil heller ikke garantere at det ikke kommer til å bli temperatur underveis.

Emil Iversen følte seg dolket i ryggen da han ikke ble tatt ut til 15 kilometeren under OL. Denne gangen er han kun med som regjerende mester på 5-mila. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Garantier har man aldri, men jeg tror alle kjente det litt på kroppen i fjor. Det var ingen som synes det var noe hyggelig da det kom til stykket. Det blir sikkert noen diskusjoner i år også, men vi er blitt enige om å løse det på en bedre måte, sier Bjervig.

Håpet er at lærdom og erfaring fra tidligere, samt prosessen som ble satt i gang tidligere i vår, skal føre til mindre oppstyr underveis i mesterskapet.

– Vi har erfart på kroppen hva som skjedde i fjor, og det blir sikkert noen diskusjoner i år også, men vi håper at vi skal klare å løse det på en bedre måte, avslutter langrennssjefen.