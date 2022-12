Tilbake på pallen etter marerittårene: – Mye følelser

Det var Norge mot USA på søndagens 20 kilometer fristil med kvartetten Ingvild Flugstad Østberg, Jessie Diggins, Tiril Udnes Weng og Rosie Brennan.

Flugstad Østberg ledet ved passering 7,2 kilometer og 10 kilometer, men måtte gi tapt for Diggins med 5,5 sekunder ved målpassering.

Likevel var det et råsterkt renn av 32-åringen, som ser på andreplassen som en seier.

– Det er mye følelser, alt fra at jeg først og fremst er veldig glad og... ikke lettet, men de følelsene over å ha gått et godt skirenn og ha klart det igjen, sier Flugstad Østberg til TV 2.

Det er første gang på nesten tre år at Flugstad Østberg kommer på pallen i verdenscupen.

IMPONERTE: Ingvild Flugstad Østberg etter andreplass i Davos. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Tvilte på seg selv

Etter noen minutter kom tankene fra den tunge tiden.

– Da tenker jeg gjennom litt mer og dypere på hva de siste to årene har vært. Jeg har vært usikker på om jeg i det hele tatt har noe i toppen å gjøre lenger, forteller hun.

Etter å ha blitt nummer åtte for ett år siden, kom beskjeden om at helsesituasjonen ikke tillot flere løp. Både drømmen om Tour de Ski og OL måtte skrinlegges.

– Jeg har jo hatt har jo hatt troen, hvis ikke hadde jeg ikke lagt ned de timene og da kommer det litt ekstra følelser oppå det igjen, forteller Flugstad Østberg.

PALLEN: Ingvild Flugstad Østberg, Jessie Diggins og Rosie Brennan. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Davos er et spesielt sted for Flugstad Østberg, som er stedet hvor hun har hatt mest suksess som skiløper. Det var også her hun gikk sitt siste løp forrige sesong, før hun igjen fikk startnekt.

– Den sterkeste følelsen er at det er umulig for noen andre enn meg selv å vite hvor hardt jeg har jobbet. Alle timene jeg har lagt ned og alle slagene i trynet.

Samtidig så har jeg hatt gleden med det her, og det er det som har holdt meg oppe. Har hatt lyst å gå skirenn. Stolt av at jeg har stått i det og vite at jeg på en god dag kan være i toppen.

Hylles av Diggins

Sist Østberg var på pallen i et verdenscuprenn individuelt var i Meråker i februar 2020.

– Det er kjempeartig og gledelig for Ingvild. Det er sterkt, sier trener Stig Rune Kveen.

– Jeg liker virkelig Ingvild, hun jobber super hardt. Det gjør meg veldig glad å se henne på pallen, sier Jessie Diggins til TV 2.

STERK: Ingvild Flugstad Østberg under pressetreff i Davos, Sveits Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Anne Kjersti Kalvå gjorde også et strålende renn og endte på femteplass. Kalvå var slått med 36,8 sekunder av Diggins.

Lotta Udnes gikk inn til tiendeplass søndag, mens Helene Marie Fossesholm og Silje Theodorsen endte på henholdsvis 14. og 15. plass.

Tiril Udnes Weng ledet verdenscupen sammenlagt med 153 poeng til Jessie Diggins foran søndagens renn. Avstanden krympet noe, men den norske løperen har fortsatt ledelsen.