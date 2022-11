Tilbake etter ni blytunge måneder: – Gjort noe med selvtilliten

– Det blir uvant med startnummer på brystet igjen. Jeg har jo ikke hatt det siden OL i Bejing. Jeg er spent, men ikke nervøs, sier Fossesholm til TV 2.

Helene Fossesholm har vært i Muonio i Finland sammen med herrelandslagene den siste uken.

Søndag stiller hun på startstreken i ti kilometer fristil. Her får hun en klar beskjed om hvordan formen er, for både de beste finske og tyske løperne er også på plass i Muonio.

– Det er alltid spesielt med det første rennet, litt ekstra spenningsnerver, så det er godt å få unnagjort den delen før Beitostølen. Det blir artig å komme i gang igjen, forklarer 21-åringen.

Høydesmell

Fossesholm har lagt bak seg en tung periode. Hun gikk på en høydesmell (trente for hardt i høyden før skisesongen), og med unntak av et par renn før jul fikk hun ikke kroppen til å lystre og resultatene var svært svake til henne å være.

Hun gikk alle etappene i Tour de Ski, unntatt siste løp, opp alpinbakken. Her er plasseringene hennes: 24, 59, 11, 42, 41 og 33. Etterpå gikk hun ikke renn før 15-kilometeren i OL, hvor hun endte på 18. plass.

– Er du helt pigg igjen nå?

– Jeg er jo ikke i toppform, men skal vel heller ikke være det nå. Jeg opplever at kroppen responderer bra på hardøkter. Jeg kjenner igjen Helene! Men jeg har tenkt å skynde meg langsomt, målet mitt er å komme til VM i Planica, og det er først i slutten av februar, understreker hun.

Mistet selvtillit

– «Komme til VM», du skal jo normalt kjempe om tetplassene?

– Jeg må jo som alle andre kvalifisere meg til VM-laget. Klarer jeg det, er selvsagt ikke målet å komme inn blant de 20 beste. Det er jo bare å innrømme at denne tunge perioden har gjort noe med selvtilliten. Den er ikke som den var, forklarer Fossesholm.

Norges lovende løper drar søndag fra Muonio til Oslo, og onsdag er hun på plass på Beitostølen. Her er planen å gå gå både ti kilometer klassisk og samme distanse i fristil.

TILBAKE: Ingvild Flugstad Østberg under pressekonferansen i Oslo mandag. Foto: Erik Johansen

Under oppholdet i Muonio har selvsagt Helene Fossesholm fått med seg at Ingvild Flugstad Østberg har fått godkjent helseattest.

– Jeg unner Ingvild så innmari at hun får en god sesong. Først og fremst for hennes egen del, hun er jo så god at hun kan vinne VM. Dessuten er det å få en slik løper i miljøet viktig for alle oss andre på laget. Tenk hvilken erfaring hun har, avslutter Fossesholm.