Tilbake etter enorm motgang: – Har vært brutalt

– Det har vært brutalt, sier Gunnulfsen til TV 2.

Lagkamerater feiret første- og andreplass. Selv var han et lite stykke unna mannen i den gule trøya. Likevel var det en stor dag for 29-åringen.

To år tidligere var han samme sted - da som seierherre i nasjonal åpning. Gunnulfsen parkerte de andre og var nesten halvminuttet foran beste landslagsløper, Johannes Høsflot Klæbo.

Endelig var han der han hadde kjempet så lenge for. Han var så god at landslagsledelsen så seg nødt til å ha han med til verdenscupen i Ruka.

Dit kom han aldri. Han ble syk. Så, kort tid senere brakk han leggbeinet. Han innså at VM-håpet var ute.

Siden har han kjempet en kamp for å komme tilbake. Han har banket på døra og følt seg forbigått.

– Helt nydelig

– Det har vært to år med mye slit for å komme tilbake i det sirkuset her. Det var kult å bli topp 10 her, sier han med et smil til TV 2 i målområdet etter å ha gått inn til 8. plass.

Skiløper Mikael Gunnulfsen har trent hardt for å komme tilbake etter beinbruddet i fjorårssesongen. Foto: Skjermdump

Telemarkingen kom aldri til VM, men har uttalt at det aller tyngste var at han aldri fikk gå i Ruka da han var i sitt livs form.

Alene på stakemaskin hjemme har han i timevis jobbet for å opprettholde formen, mens han sakte men sikkert har trent opp beinet.

Han gikk langløp forrige sesong og leverte flere gode resultater, men han kom heller aldri til OL.

I forrige gikk han hardt ut mot Skiforbundet som vraket han til verdenscupen på Beitostølen. En fly forbanna Gunnulfsen raste over at selv da Johannes Høsflot Klæbo trakk seg, fikk han ikke sjansen, til tross for gode nasjonale resultater.

Da også Erik Valnes måtte trekke seg, fikk han likevel sjansen. Den brukte han godt.

– Det er helt nydelig! Det er så jævlig mange som har vært med på denne reisen. Jeg har familie, støtteapparat og samboer som har vært med meg de siste årene. Det har vært så mange nedturer, sier han.

LANG VEI: Mikael Gunnulfsen innrømmer at han har vært usikker på om han noen gang ville komme tilbake på toppnivå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Karrieretruende

Gunnulfsen innrømmer at det har vært flere dager hvor han har tvilt på om han noen gang ville få oppleve å gå verdenscup igjen.

– Det er ingen tvil om at skaden var karrieretruende. Jeg har vært langt nede og høyt oppe. De gangene jeg har følt at det har gått bedre på trening, så har det alltid kommet et slag i trynet et sted på veien. Det har vært mange øyeblikk hvor jeg ikke har trodd at jeg kom til å komme tilbake på toppnivå. I dag er jeg topp ti i verden. Det er jeg strålende fornøyd med og det er er nesten rørende, sier han.

Gunnulfsen krysser fingrene for flere sjanser i det gjeveste selskap.

Han skal i hvert fall gjøre sitt for at det skal skje.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Håper på flere sjanser

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad har fulgt med på Gunnulfsen sin vei tilbake etter det definitive gjennombruddet for to år siden.

– Gunnulfsen er enkelt og greit en ordentlig god klassiskløper og aller best er han når det er fellesstart. Derfor var det veldig synd at han ikke fikk sjansen på Lillehammer, da både distansen og løypene der passet han enda bedre enn på Beitostølen i dag, sier han.

– Hva forventer du av ham resten av sesongen?

– Forhåpentligvis får han flere sjanser i verdenscupen denne sesongen, som vil motivere han til å ta ytterligere et steg i årene fremover. Norsk langrenn trenger typer som Mikael Gunnulfsen, både i og utenfor løypa, og han eksemplifiserer på mange måter hvorfor det er så viktig at Skiforbundet klarer å gi de nest beste sjansen litt oftere enn de gjør i dag, svarer Skinstad.