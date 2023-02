Tilbake: – Er jeg like god som før?

Anne Kjersti Kalvå klar for comeback etter å ha fått korona for andre gang.

TILBAKE: Dette var sesongens siste renn for Anne Kjersti Kalvå, 20 kilometer under Tour de Ski den 4. januar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Så klart jeg er spent!

Lørdag stiller hun på startstreken under verdenscupen i Toblach. Da er det en måned siden hun måtte bryte Tour de Ski etter at koronatesten var positiv.

Kalvå hadde da levert flere gode løp på forsesongen og fikk under Tour de Ski sin første pallplass i verdenscupn.

Korona ødela forrige sesong for 30-åringen. Etter positiv test under et høydeopphold i Seiser Alm ble hun isolert i snaue to uker på et hotellrom, men det som verre var, var at OL-drømmen brast.

– Det er bra med meg nå. Dette kan ikke sammenlignes med det som skjedde for ett år siden. Det har selvsagt ikke vært noe moro å se verdenscup og NM fra sofaen, men jeg har ikke vært så langt nede som forrige gang. Og jeg har hatt en annen motivasjon, jeg har trent godt og føler meg godt forberedt.

Veldig spent

– Konkurranser blir kanskje noe annet enn tøff trening?

– Jeg har ennå ikke kjørt noen skikkelige hardøkter og renn blir så klart noe helt annet. Jeg får jo høre fra andre som har hatt korona at det løp er noen annet for kroppen enn trening. Så da blir det spennende i helgen. Er jeg like god som jeg var før jeg ble syk? Men kanskje enda viktigere: Er jeg like god om tre uker når VM går?

Høydeopphold

Helgens verdenscuprenn går i Toblach i Italia og Kalvå kom dit allerede på søndag. Stedet ligger cirka 1200 meter over havet, men Kalvå bor på et hotell i en av fjellsidene, cirka 1650 meter over havet.

TOBLACH: Tiril og Lotta Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth og Anne Kjersti Kalvå under trening i Toblach i Italia denne uken. Foto: Privat

– Jeg benytter anledningen til å få et skikkelig høydeopphold. Jeg håper det skal gi meg en liten fordel overfor konkurrentene, sier Kalvå til TV 2.

Kalvå skal bo på dette også stedet under helgens to verdenscuprenn, deretter flytter hun og de fleste andre norske kvinnelige vm-løperne til Lavazè, som ligger 1800 meter over havet.

– Dette betyr at jeg får et fullverdig tre ukers høydeopphold før VM, sier Kalvå.

Anne Kjersti Kalvå er aktuell for de tre distanseløpene og stafetten under VM i Planica.