Ti år etter debuten knekte han endelig koden: – Irritert meg

Da Simen Hegstad Krüger ble nummer to på den tredje etappen i Tour de Ski, klarte han noe han aldri hadde gjort før. Nå håper han det kan bli et vendepunkt.

– Jeg føler at jeg har et bra løpsopplegg og at jeg disponerer godt. I tillegg har jeg litt mer trygghet rundt egen form og teknikk. Det gjør at jeg stoler mer på meg selv når jeg går, sier Krüger til TV 2 etter å ha sikret andreplassen.

Siden verdenscupdebuten i 2013 har langrennsløperen stått på pallen 17 ganger.

Krüger kunne ta steget opp på pallen etter å ha gått et løp i klassisk stil, med individuell start. Foto: Terje Pedersen

Tirsdag kom den aller første pallplasseringen etter et løp i klassisk stil med intervallstart.

– Dette er ikke hverdagskost for meg. Det har vært frustrerende og ikke få til det før, for det er noe jeg har jobbet hardt med og hatt et ønske om å få til, sier Krüger.

Weng-søstrenes spesielle seiersritual

– Har vært rart

Det kan være vanskelig å skjønne hvordan en av verdens desidert beste løpere i én stilart, kan havne langt bak de beste i en annen.

– Det synes jeg også har vært rart. Det har irritert meg, for jeg legger ned like mye jobb i klassisk som jeg gjør i skøyting. Nå håper jeg dette kan være et vendepunkt, sånn at jeg kan prestere stabilt på et jevnt høyere nivå i klassisk også.

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug ser at Krüger har jobbet med, og forbedret teknikken i klassisk.

Petter Northug jr. på World Cup i Skiskyting, Le Grand Bornand. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Teknisk sett er han et unikum i skøyting. I klassisk har han ikke fått det til å stemme like bra. Koordinasjonen er vanligvis ikke like god der. Nå ser jeg at han har jobbet med teknikken, og når han er i form går han bra teknisk også i klassisk, sier eksperten.

Northug tror flere gode opplevelser i klassisk stil kan føre til at dette blir et vendepunkt for sin tidligere lagkamerat.

– I skøyting har Krüger vært kompakt og sterk lenge. Der har han jobbet så mye med teknikken at det går på autopilot. Han vinner enkelte skøyteløp på bestilling. I klassisk vil det nok fortsatt være slik at han må jobbe hardere for at alt skal sitte, sier Northug.

Langrennseksperten påpeker at Krügers resultater den siste tiden gjør at han nærmer seg plass på flere VM-distanser.

Her går skistjernene på trynet

Studert Klæbo

For Krüger har de beste opplevelsene i klassisk stil kommet når han har gått i felt, enten på fellesstart eller jaktstart. Denne gangen gikk han alene.

– Jeg tror selvtillit og trygghet betyr en god del. Det er noe som høres lett ut å gjøre noe med, men det er ikke alltid så lett å snu på.

Simen Hegstad Krüger har blant annet brukt Johannes Høsflot Klæbo, som vant tirsdagens løp, som teknisk forbilde i klassisk. Foto: Terje Pedersen

29-åringen tror at det langvarige fokuset på forbedring av teknikk endelig har gitt resultater.

– Jeg har sett på både Eirik (Myhr Nossum) og lagkamerater som er veldig gode i klassisk. De bruker jeg som tekniske forbilder, og da prøver jeg å lære av dem. Jeg har sett litt på Klæbo. Han løser det meget godt teknisk. Han er nok ikke den verste å lære litt av, sier Krüger.