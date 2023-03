Thingnes Bø flirer av VM-stjernenes invitasjon

BLIDE BRØDRE: Johannes Thingnes Bø (t.v) har mye å smile for om dagen. Her sammen med sin bror Tarjei Bø (t.h) etter at de tok henholdvis gull og sølv i VM i Oberhof i februar. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er nesten så jeg er villig til å gi fra meg plassen i et verdenscuprenn kun for å se hvor god han er. Det tror jeg hadde vært en kul fight.

Så lyst har onsdagens bronsemedaljør i ski-VM, Hans Christer Holund, til å se en duell mellom langrennsstjernene og skiskytterkongen Johannes Thingnes Bø.

For det er få som har kunne holdt tritt med stryningen i årets skiskyttersesong. Og maktdemonstrasjonen i sporet har heller ikke gått hus forbi blant langrennsløperne.

– Når han er i god form, så ser det jo ut som han sirkler konkurrentene sine, og da skjønner man jo at han er på et fryktelig høyt nivå. Men kommer du ut i april mai, så tror jeg det er flere hundre om ikke tusen som vil slå han på en 15 kilometer skøyting, ler Holund.

– Men om han først gidder å gå fort, så er det ikke mange som vil slå han. Han er en helt unik utøver.

BRONSEVINNER: Langrennsløper Hans Christer Holund med bronsemedaljen rundt halsen, etter å ha tatt 3. plassen på 15-kilometeren i VM i Planica. Foto: Borut Zivulovic/Reuters

– Invitasjonen er herved sendt

Også Sjur Røthe, som tok en sjetteplass på onsdagens 15-kilometer i Planica, ønsker å måle muskler mot den nærmest uslåelige 29-åringen.

– Han har jo lekt med konkurrentene i mange skirenn, det må være lov å si det. Det hadde vært veldig kult å sett han mot oss, sier Røthe entusiastisk.

– Tror du han hadde klart topp ti på en 15-kilometer?

– Jajaja, altså det er jeg helt sikker på. Jeg tror nok han hadde vært med å kjempe om topp tre. Jeg har veldig lyst å se han prøve seg. Invitasjonen er herved sendt til Johannes, sier Røthe med et glis.

ØNSKER DUELL: Sjur Røthe håper å kunne måle krefter mot Johannes Thingnes Bø en gang i fremtiden. Her fra ski-VM i Planica. Foto: Terje Pedersen/NTB

Tror på pallplassering

Selv følger Thingnes Bø spent med på ski-VM i Planica på telefonen sin underveis i treningsøktene i Nove Mesto.

Invitasjonen fra langrennsgutta faller i god smak hos den soleklare sammenlagtlederen.

– Det er fint å bli tenkt på. Det er nok en duell som mange ville sett, meg selv inkludert, gliser Thingnes Bø når spørsmålet om en duell blir tatt opp.

– Jeg tror at jeg kunne vært i nærheten av pallen, i hvert fall. Og jeg tror nok jeg skulle klart å være med oppi der, men om jeg hadde vunnet… Det hadde nok blitt vanskelig, følger 29-åringen opp ydmykt.

Ble grisebanket

Det ville derimot vært langt fra første gang at en skiskytter ypper seg mot langrennseliten. Skrur man klokken en drøyt 20 år tilbake i tid, så var skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen en mann å regne med også i langrenn.

– Jeg hatet da folk sa at skiskyting det er en idrett for avdanka langrennsløpere som lærer å skyte. Så det ville jeg ha en slutt på. Vi er faktisk ganske ålreite til å gå på ski, så da gjorde jeg et innhopp på det og viste at det er mulig å gå fort som en skiskytter i langrenn, mimrer Bjørndalen.

FIKK GRISEBANK: TV 2-ekspert og skiskytterlegende Ole Einar Bjørndalen fikk grisebank da han prøvde seg for første gang i verdenscupen i langrenn. Her tester han løypene i Ruhpolding tilbake i januar. Foto: Marte Christensen / TV2

I 1999 startet nemlig Bjørndalen, som i dag er ekspert for TV 2, verdenscupkarrieren i langrenn i Tsjekkia - hvor nettopp helgens verdenscup i skiskyting går av stabelen. Det vekker derimot ikke bare gode minner for den meritterte skiskytteren.

– Da gikk jeg tremil mot gamle store helter som Bjørn Dæhlie. Det var ikke noe moro, da ble jeg rett og slett grisebanket. Da fikk jeg sjokk over hvor stort og knallhardt nivå det var, ler Bjørndalen når han tenker tilbake.

Den veien virker derimot ikke Thingnes Bø like interessert i å gå.

– Jeg tror det får bli en slags spørsmål vi aldri får svar på. Da velger jeg å svare at jeg selvfølgelig hadde kommet på pallen, hvis jeg hadde vært med, sier Thingnes Bø flirende.

