Taugbøl ute av VM-sprinten etter svenskedytt: – Klokkeklar disk!

SITUASJONEN: Her går det galt for Håvard Solås Taugbøl etter at Marcus Grate forsøkte å gå på innersiden. Foto: Skjermdump / NRK

Det var i fjerde kvartfinaleheat at Håvard Solås Taugbøl gikk i bakken. Svenske Marcus Grate prøvde å gå på innersiden av nordmannen, men dyttet den norske løperen i bakken.

– Jeg mener svensken går en plass det ikke er plass og dytter. Klokkeklar disk. Dessverre for Håvard, så hjelper ikke det noe. Det er jævla synd, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug tror situasjonen vil få konsekvenser for svensken.

– Jeg mener det er klokkeklar disk av Grate. Men vi får se hva juryen bestemmer seg for, foreløpig er det ikke kommet noe fra FIS.

– Det var en touch som gjør at det blir et fall. Her tror jeg juryen skal se på episoden og at det blir kort til Grate. Jeg mener det var hans feil.

– De kranglet om posisjoner og det var et touch armen inn i armen til Taugbøl, da han markerer plassen sin. Da faller Taugbøl. Her blir nok Grate deplassert.

Grate er foreløpig videre til semifinale som lucky loser. Solås Taugbøl kom aldri tilbake etter fallet og er ute av VM-sprinten.

Saken oppdateres!