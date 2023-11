Tatt i fluor-test: – Forferdelig kjipt

STARTNEKT: Det ble funnet spor av fluor på skiene til Filip Glittenberg Holt like før start på herrenes 10 kilometer. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV 2.

Filip Glittenberg Holt (23) ble tatt for spor av fluor før start på Beitostølen.

Like før start på herrenes 10 kilometer ble Filip Glittenberg Holt tatt for spor av fluor på skiene.

Nytt av sesongen er at samtlige langrennsløpere må levere inn skiene før start, for test av fluor etter forbudet som kom før sesongen.



– Det er forferdelig kjipt. Jeg gikk ikke i går, skulle spare meg til i dag. Da er det kjipt å ikke få gå, sier Glittenberg Holt til TV 2.



Dette er første gang denne sesongen noen får startnekt på grunn av funn av fluor i langrenn.

– Hva er det som skjer?



– Skiene var tydeligvis rød på noen punkter, men grønn over resten skiene, men noen få punkter som var rød. Da er det tydeligvis ikke lov, selv om jeg har testet de hele denne uken, forrige uke og de var grønn på alle punkter. Men da tester de ikke så mange punkter som de gjør nå, tydeligvis. Så da har de funnet noen spor av fluor, forklarer 23-åringen.

OPPGITT: - Det er forferdelig kjipt, sier Filip Glittenberg Holt etter at det ble funnet spor av fluor på skiene hans. Foto: Ynge Sem Pedersen/ TV 2.

Glittenberg Holt sier situasjonen føles helt forferdelig.

– Det er dette jeg driver med og lever av, stort sett. Da er det kjipt.



– Hva tror du har skjedd?



– Det de har forklart er at de har testet de på punkter som har vært grønne, ikke bare én gang, men to ganger. Nå tester de på flere punkter. Kanskje de fant et rødt punkt og så testet de flere ganger og fant flere røde punkt. De har snakket om at skiene kan «svette» litt fluor, selv om man har renset dem.



Glittenberg Holt understreker at det ikke er lagt på noe fluor på skiene hans i forkant av søndagens renn.

– De sier det er fluor-rester. Jeg har renset skiene selv, og har vel renset de tre ganger. Det er mer enn hva anbefalingene er, så da vet jeg ikke hva jeg skulle gjort annerledes, for å være ærlig, sier langrennsløperen som er tydelig oppgitt.



FLUORTESTING: Disse skiltene møter langrennsløperne denne sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg testet alt av skiene mine på Lillehammer og alt var grønt hos meg. Så jeg har ikke vært noe nervøs eller irritert på det (forbudet), for alt har fungert bra. Nå er jeg jo ganske irritert på det. Det er jo ikke snakk om at det gir noen konkurransefordel å ha spor av fluor på skiene. Men de må jo sette en grense her, jeg skjønner jo det.



– Hva gjør dette med motivasjonen din?



– Det går fint med motivasjonen. Det er bare drittkjipt akkurat nå. Det kommer ikke til å skje igjen. Nå skal jeg hjem og legge skiene i et badekar med fluor-rens. Og så skal jeg bruke tusenvis av kroner på fluor-rens slik at det ikke skjer igjen.



– Ville komme før eller siden



TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad forstår frustrasjonen til Glittenberg Holt.

– Det er veldig forståelig og naturlig. Han har varmet opp, klar til å gi skirenn og leverte skiene for en god stund siden. Så kommer han klar til start, i konkurransedress og med startnummer på. At det blir litt adrenalin og følelser skjønner jeg veldig godt, sier Skinstad.



Han tror det kan ha skjedd en feil i forberedelsene.

– Det kan ha blitt brukt noe utstyr som ikke har vært godt nok vasket, eller som burde vært erstattet. På en eller annen måte har det blitt en forurenset ski, forurenset ubevisst. Men et slikt tilfelle ville komme før eller siden, og jeg håper norsk langrenn og denne løperen vil lære av det, poengterer Skinstad.



FLUORFORBUD: Skipar ble testet for fluor i skismøringen under den nasjonale åpningen på Beitostølen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Den største frykten



Flere langrennsløpere har uttrykt at de er spente på hvordan ordningen med det nye fluorforbudet vil bli i praksis.

– Spenningen er knyttet opp mot om folk som ikke har forsøkt å jukse kan bli disket. Det er på en måte marerittet. All den tid man ikke har kontroll på den snøen man går på, sa Pål Golberg til TV 2 tidligere i uken.



De nye reglene er at dersom et skipar overstiger grensen for lovlig fluorverdi kan løperne få startnekt eller bli disket.

– Jeg håper det ikke skjer. Det er den største frykten, at du ikke får starte. Men jeg har veldig stor tillit til smøreren min og til gjengen i smøreteamet. De gjør alt de kan, det vet jeg. Glipper kan skje, men jeg håper at det skal gå fint, sa Even Northug til TV2.



