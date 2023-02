Tar selvkritikk etter norsk VM-fall: – Kan ha tatt feil avgjørelse

«Alle» reagerte da svenskenes Marcus Grate forsøkte å gå forbi Håvard Solås Taugbøl på innsiden av sporet under gårsdagens sprint.

Solås Taugbøl falt fra muligheten til å kjempe om VM-medalje som følge av manøveren, men juryen ga kun en muntlig advarsel, og lot Grate fortsette konkurransen.

– Hvis du bryter reglene og enten tjener på det selv eller ødelegger for andre, så skal det være rødt kort. Derfor er dette skandaløst dårlig dømt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Skinstad er klokkeklar i sin sak. Hendelsen burde ført til disk.

Svensken saboterer: – Kan ikke være lov!

Eksperten er kritisk til juryarbeidet, og trekker fram en helt lik situasjon fra kvinnenes kvartfinale mellom polske Izabela Marcisz og tyske Victoria Carl.

Hendelsen førte til at den polske løperen ble plassert sist på resultatlistene i sprintkonkurransen.

Diskes etter denne manøveren

– Det er inkonsekvent. Juryen gjør det stikk motsatte i en helt lik situasjon. Den polska jenta, Izabela Marcisz, går utenfor sporet, kommer bort i skistaven til Victoria Carl som faller. Juryen dømmer og plasserer den polske løperen sist.

Juryens svenske leder, Mikaela Sundbaum, vil ikke kommentere kritikken og henviser til renndirektør i FIS, Michal Lamplot.

– Det har selvsagt ingenting å si at jurylederen er svensk, men det går ikke an å dømme sånn når du attpåtil er svensk. Det gjør vondt verre, sier Skinstad.

Innrømmer feil

Fredags morgen innrømmer renndirektøren at gårsdagens avgjørelse kunne sett annerledes ut.

– Vi baserte avgjørelsen på TV-bildene. Ut i fra disse bestemte vi oss for at det var nok å gi en muntlig advarsel. Da vi fikk se nye bilder, fikk vi et nytt syn på saken som gjorde at utfallet kanskje kunne blitt annerledes, sier Michal Lamplot.

FIS renndirektør Michal Lamplot sier at nye bilder ga juryen et nytt syn på saken. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

På spørsmål om hva som var forskjellen på situasjonen mellom den norske og den svenske utøveren, og situasjonen mellom den tyske og den polske utøveren, sier han følgende:

– Når utøverne er ved siden av hverandre, har de like mye ansvar. Den polske jenta var ved siden av, men for å komme dit ble det kontakt med Victoria Carl. Dermed ble det disk, forklarer renndirektøren.

– Og når dere så nye bilder av Grate og Taugbøl, kunne dere se at det samme skjedde mellom dem?

– Ja, du har rett. Ut fra de nye bildene så vi at avgjørelsen kunne blitt annerledes, sier Lamplot.

Juryens nye syn på saken vil ikke få konsekvenser for den svenske skiløperen i etterkant.

Petter Skinstad mener det burde vært mulig å unngå feilen.

– Det er slett juryarbeid. De burde ha noen fra juryen i TV-bussen til enhver tid, slik at de har tilgang på alle bilder og repriser. Denne situasjonen var veldig åpenbar, så jeg lurer fælt på hvilke bilder de har sett i ettertid og skjønner ikke unnskyldningen, sier Skinstad.