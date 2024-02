Tandrevold-sprekk på parstafetten: – Det skal ikke skje!

Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold tok VM-bronsen på parstafetten torsdag kveld.

Det norske laget kjempet om gullet med Frankrike, men på den siste, stående skytingen hadde Tandrevold fire (!) bom og måtte ut i én strafferunde.

– Det skal ikke skje, kommenterte TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg ville skikkelig at blinkene skulle ned, og jeg ville se dem gå ned, men de gikk ikke ned. Så jeg føler ikke at det var grove bom, men små marginer, sier Tandrevold til TV 2.

Frankrike med Lou Jeanmonnot og Quentin Fillon Maillet vant VM-gullet.



– Jeg er glad, det er spesielt og veldig mye følelser når det skjer i VM. Jeg følte på presset, siden skytingen er viktigere enn på andre løp. Dette var veldig bra, jeg følte meg veldig sprek. Jeg vil si takk til Jeanmonnot, hun følte ikke noe press på skytebanen, sier Quentin Fillon Maillet til TV 2.



Thingnes Bø kom med trøstende ord til Tandrevold etter målgang.

– Jeg sa bare at det var ingen vits å henge med hodet. Ingrid er en ordentlig god skiskytter. Hun leder verdenscupen totalt og skjøt for gull på siste. Når man kommer inn, er man skuffet over at det ikke gikk hele veien, men hun skjøt tre av fire fulle hus. Hun gjorde at vi holdt oss inne i kampen. Jeg er vanvittig stolt over det hun gjorde i dag. Det var utrolig bra gjort, sier Thingnes Bø til TV 2.

TRØST: Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hadde jeg skutt fem treff på min siste stå, ville hun fått litt mer ro, så vi er to om det. Jeg synes at vi begge gjorde omtrent et tilnærmet perfekt løp. Frankrike var bare bedre enn oss, fortsetter Thingnes Bø.

Italia og Lisa Vittozzi kom inn i sølvkampen etter Tandrevold-sprekken. Italieneren var sterkest på siste runde og sørget for at Norge måtte ta til takke med VM-bronsen i tsjekkiske Nove Mesto.

– Jeg prøvde å gå for det. Hun virket litt sliten på den siste runden, men jeg vet at hun har et lite ekstra gir. Jeg prøvde bare å gå jevnt, som er det giret jeg har. Så hadde hun litt ekstra å slå med. Da ble jeg veldig glad for at sekunderingene sa at det var veldig langt ned til fjerdeplass, for da kjente jeg litt på det, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Gullduell med Frankrike

Johannes Thingnes Bø var først ut og måtte ta ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting. Da han vekslet med Ingrid Landmark Tandrevold, var avstanden til ledende Frankrike bare fire sekunder.

Tandrevold skjøt feilfritt, men franske Lou Jeanmonnot gikk godt i sporet og gjorde ingen feil på standplass. Da Jeanmonnot vekslet med Quentin Fillon Maillet, var Frankrike 14 sekunder foran det norske laget.

– Stuper ut

– Der er forskjell på stang inn og ut enorm. Vi er med! Selvtilliten må jo gå til himmels nå, sa TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg etter Tandrevolds stående skyting.



Både Fillon Maillet og Thingnes Bø skjøt feilfritt på liggende. Avstanden opp til Frankrike krympet til fire sekunder, men de samlet seg, før Thingnes Bø gikk fra franskmannen på vei inn til den stående skytingen.

Hva er det han ser på?

Italiensk knockout

Både Thingnes Bø og Fillon Maillet måtte ha to ekstraskudd. Tandrevold ble sendt ut på den siste etappen med en ledelse på ett (!) sekund.

Tandrevold gjorde ingen feil på liggende, mens Jeanmonnot var rufsete. Det var en norsk ledelse på tre sekunder ut fra skyting, men det samlet seg fort.

På den siste, stående skytingen ble sprekk for Tandrevold, som fikk fire bom og dermed måtte ut på én strafferunde. På den siste runden gikk Tandrevold ut sammen med Lisa Vittozzi og Italia. Hun forsøkte å parkere sin italienske konkurrent, men Vittozzi svarte brutalt. Da hadde ikke Tandrevold noe å svare med, og det endte med sølv til Italia og bronse til det norske laget.

Sverige med Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson ble nummer fire.

– Det er klart vi er skuffet når vi ikke tar medalje. Vi var pigge i sporet i dag, men dessverre bommet vi litt på skytebanen for å matche de beste. Sånn er livet, vi kjemper på videre, sier Sebastian Samuelsson til TV 2.