– Takket være Golbergs kollaps ble det VM-gull

– Jeg var sikkert den verste og beste makkeren Pål Golberg kunne få på teamsprinten under VM i Val di Fiemme i 2013.

Petter Northug forteller levende om dramaet som utspilte seg under teamsprinten for 10 år siden. Norge var den store favoritten, men ble slått ut i kvalifiseringen. Med Pål Golberg og Petter Northug på laget.

– Det finnes selvsagt enklere makkere enn meg hvor det er mindre støy. Som for Pål i dag som skal gå med Johannes Høsflot Klæbo her i Planica, sier Northug.

– Pål var dritnervøs

– I VM i 2013 så meldte jo jeg i min stil at alle konkurrenter skulle «nord og ned». Jeg skulle knuse Kriukov og Emil Jönsson på oppløpet. Han som gikk på laget mitt skulle liksom bare sende meg ut så jeg skulle få ha mitt show, fortsetter langrennseksperten.

– Det var nok et press som Pål kjente på, og som ble for stort denne ene dagen. Jeg merket det jo godt i bilen på vei til stadion, Pål var preget, han var dritnervøs. Jeg tipper han hadde det som meg før jeg skulle gå ankeretappen på stafetten for Norge for første gang i VM i 2007, jeg var skikkelig nervøs.

Petter Northug sier at han i dag 10 år etterpå husker denne dagen som det skulle vært i går. Norge klarte ikke å kvalifisere seg til finalen.

– I mitt hode skulle vi bare hente gullet. Et nytt gull til samlingen!

Golberg kollaps

Men på Pål Golbergs tredje og siste etappe kollapset han. Han ble liggende lenge i målområdet, mens Northug på ankeretappen måtte innse at det var umulig å hente inn forspranget. Norge ble utslått. En fiasko.

– Jeg hadde det jævlig vondt, jeg følte at jeg hadde ødelagt for en annen, sa en gråtkvalt Pål Golberg til media da han kom til hektene.

KOLLAPSET: Sprinter Pål Golberg på pressekonferanse etter kollapsen på lagsprinten søndag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Pål gråt og var lei seg, jeg var sint, sur og forbanna. Jeg elsket jo siste-etapper, det var slike situasjoner jeg så fram til. Det var det jeg levde og trente for, det var livet. Også fikk jeg ikke muligheten!

– Jeg mente jo at Finn Hågen Krogh var det beste alternativet på denne tiden i teamsprint med skøyting, men jeg la meg ikke borti valget av makker før stafetten. Etterpå sa jeg i fra, forteller Northug.

Takker Pål Golberg for gullet

Et par dager etter teamsprinten stilte Petter Northug til start på 15 kilometer enkeltstart.

– Jeg var fortsatt irritert og forbanna og hadde opparbeidet mye aggresjon, som jeg fikk ut på dette løpet. Så egentlig har jeg mest lyst til, selv om det er lenge siden, å takke for Påls kollaps, det ga meg den den motivasjonen som nærmest sparket meg ut av startblokka og endte med VM-gull.

– For jeg er sikker på at dersom vi hadde vunnet teamsprinten så hadde det blitt en mer moderat åpning på 15 kilometeren og jeg hadde vært sjanseløs i kampen om gullet. Jeg hadde ikke klart å vinne uten det tidlige forspranget jeg skaffet meg etter villmannsåpningen. Så takk, Pål!

Petter Northug med gullmedaljen på medaljeseremoniplassen i Cavalese etter gullet på 15 kilometer friteknikk i Val di Fiemme. Foto: Lise Åserud / NTB

Skulle aldri gått

– Vær så god, Petter! Det skriver Pål Golberg i en tekstmelding til TV 2. Han husker selvsagt sin kollaps som endte med norsk fiasko.

– Jeg husker selvsagt mye, men følelsen av å være dårlig forberedt var ikke god. Det gikk brukbart på sprinten i VM, der hadde jeg overskudd, men på teamsprinten, hvor det ble tøffe forhold, fikk jeg merke at jeg hadde vært syk i forkant av mesterskapet. Og med fasiten i hånd skulle jeg aldri gått teamsprinten, understreker Pål Golberg.

Søndag er igjen Pål Golberg på Norges lag, nå sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Denne gangen føler Northug seg trygg.

– Nå er Pål på sitt beste i sin karriere, han er sterk og stabil og god på det meste. Og nå blir han ikke stresset av å skulle gå på lag med Johannes Høsflot Klæbo. Med dagens utgave av Golberg hadde vi vunnet stafetten i 2013. Klink!