Svenskens utsagn får Northug til å bryte ut i latter

SLÅR TILBAKE: Endelig får Calle Halfvarsson satt Petter Northug på plass. Her er det Northug som gir svensken et pek. Foto: Bendiksby, Terje

Det er ikke ofte Petter Northug har tapt for en svenske i løypa - og aller minst verbalt. Men nå ble han målløs!

Petter Northug har elsket å erte svenskene, det har spesielt gått utover Marcus Hellner og Calle Halfvarsson. Sistnevnte holder det fortsatt gående og ser ut til å være i sitt livs form - med dertil hørende selvtillit. Svært god avslutning på forrige sesong ble fulgt opp med to seirer i den svenske sesongåpningen forrige helg.

– Hvor er pensjonisten din?

Spør Halfvarsson da vi treffer 33-åringen for et intervju før verdenscupen innledes i Ruka i dag.

GLAD: Calle Halfvarsson er klar for sesongstart i finske Ruka. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Petter er blitt en långsamåkare! Det går jo så langsomt i disse langløpene han holder på med. Men det passer sikkert hans form, fortsetter Halfvarsson.

Vi kontakter Petter Northug, på vei til Ruka og hilser fra Halfvarsson:

– Ha-ha-ha, Northug ler hjertelig - og lenge.

– "Långsamåkare? Calle skal ha for den, bra meldt. 1-0 Sverige! Men han og Sverige må ikke tro at Northug-æraen er over: lykke til i møtet med lillebror Even i dag, sier jeg bare!

Pappaeffekt

Calla Halfvarsson har naturligvis fått med seg Even Northugs framgang.

– Det blir en ny Northug å slite med, men heldigvis er han «lugn» utenfor sporet. Even er en bra sprinter, men det hadde vært godt om jeg kunne holde denne Northug bak meg.

– Men hva er forklaringen på at det går så bra for deg nå?

– Jeg er blitt pappa til en liten gutt. Han kom til verden 23. juni klokken 23.23!

PAPPA: Calle Halfvarsson ble far til Casper-Lo i juni. Foto: Instagram

– Oi! Så her snakker vi om pappa-effekt?

– Jeg vet ikke, men jeg stortrives, jeg har en flott samboer i Isabell og en sønn, han heter Casper-Lo og jeg er utrolig stolt av han. Jeg er rett og slett bare glad!

Calle Halfvarsson har vært på landslaget siden 2009 og var med på stafettlaget som tok sølv under VM i 2013 og 2015. Begge gangene møtte han Petter Northug på sisteetappe.

I dag er det altså Calle Halfvarsson mot Even Northug, hva tenker lillebror Northug om duellen med Calle Halfvarsson?

– Han virker å være i bra slag, jeg får «prate» i løypa så får Petter ta seg av det psykiske spillet, sier Even Northug.