Svenske disket for usportslig opptreden: – Stygge bilder

At Moa Ilar tapte med vilje, fikk store konsekvenser for sprintcupen. Valget splitter langrennsverden.

SPRINTDRAMA: Moa Ilar (startnummer fem) endte opp med å bli disket for det som skjedde senere i heatet. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

Ilar var på vei mot en andreplass i heatet da hun plutselig bremset opp på oppløpet.

Hun bestemte seg for å slippe Dahlqvist, som hadde havnet bakpå etter å ha brukket staven, forbi.

Se de oppsiktsvekkende bildene her:

Dermed gikk Dahlqvist videre til semifinalen. Ilar røk ut på tid.

Valget ledet til at Dahlqvist vant sprintcupen. Før rennstart hadde sveitsiske Nadine Fähndrich en knepen ledelse sammenlagt.

Deretter gikk det galt for sveitseren.

Fähndrich røk ut i semifinalen. Dahlqvist tok seg helt til finalen, staket seg inn til fjerdeplass og stakk dermed av med sammenlagtseieren i sprintcupen.

Nå er lagvenninnen Ilar disket.

Ifølge svenske Expressen er usportslig opptreden årsaken.

– Juryen synes det er usportslig opptreden når man slipper forbi noen på den måten, sier landslagssjef Anders Byström til avisen.

SPRINTKULEN: Her poserer Maja Dahlqvist med beviset på at hun vant sprintcupen. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

Dahlqvist blir overrasket når hun får høre om diskingen.

– Er det sant? Det er merkelig, synes jeg. Jeg synes ikke det er rett. Det er ikke første gangen det skjer, sier Dahlqvist til Expressen.

I Sveits reageres det på situasjonen. Langrennseksperten Adriano Iseppi brukte ord som «usportslig» og «stygge bilder» under direktesendingen, ifølge avisen Blick.

I tårer

Fähndrich skal ha stått med tårer i øynene da hun ble intervjuet av svenske SVT.

– Hun har et sterkt lag rundt seg. Det er som det er, og jeg er fra et mindre land. Jeg ville vinne for meg og laget, siteres sveitseren på.

– Men Maja hadde ikke vært i finalen om ikke Moa hadde bremset opp?

– Det var lagets taktikk. Sverige har et stort team og jobber for hverandre og ikke imot hverandre. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det samme, svarer Fähndrich.

SPRINTDUELL: Nadine Fähndrich og Maja Dahlqvist har kjempet en intens kamp om sprintkulen. Her etter sprinten i Falun for en uke siden. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Ilar hylles

Av sine egne ble imidlertid Ilar hyllet for valget. Frida Karlsson sa at «hun nesten fikk tårer i øynene» av måten lagvenninnen ofret seg selv på.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad tar svenskenes parti.

– Jeg klarer ikke å se hvordan det er usportslig. En taktisk valg av det svenske laget . En svak tolkning av regelverket av juryen som mye heller burde gitt Dahlqvist sitt andre gule kort for skøyting (fikk muntlig advarsel), mener Skinstad.

– Det er på ingen måte usportslig av Ilar å slippe frem en lagvenninne som har blitt kjørt av staven. Hadde de ødelagt for Fähndrich, hadde det vært usportslig. Jeg har sett det mange ganger før. Det er overhodet ikke noe nytt. Jeg hyller valget fortsatt, fortsetter Skinstad.

Ilar var ikke i tvil om å slippe lagvenninnen forbi.

– Det føltes opplagt. Vi er et sterkt lag og gjør alt for hverandre. Vi har mye å kjempe om, så det er fint å kjenne at jeg er en del av dette laget, sier Ilar til Expressen.