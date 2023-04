Svensk uro: – Skjønner at de blir skremt

Sverige henger etter Norge i nasjonale mesterskap. Petter Northug skjønner hvorfor det som skjer over grensen skremmer de gulblå.

– Vi må ikke lukke øynene for dette, sier Sveriges landslagssjef i langrenn, Anders Byström, til Expressen.

Som i Norge ble langrennssesongen i Sverige avsluttet med nasjonalt mesterskap, med SM-konkurranser i Kalix.

Under kvinnenes tremil, som Ebba Andersson vant overlegent, var det 36 utøvere som stilte til start og 34 av dem kom i mål.

I NM på Tolga var det langt flere, med 66 skiløpere i samme øvelse. Den svenske avisen legger også vekt på at hele 257 utøvere stilte på femkilometeren, som er 221 flere enn den svenske tremila.

Stefan Thomson er svensk trener på kvinnesiden og kaller utviklingen «urovekkende» overfor Expressen. Han får støtte av landslagssjef Byström.

– Vi må være ærlige på at vi ikke har den bredden vi ønsker og vi trenger flere som holder på lenger. Vi må forbedre oss der. Det er et veldig viktig spørsmål, sier Byström.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener det er klasseforskjell på Norge og Sverige på rekrutteringssiden.

– Vi har klart å skape en enorm vekst rundt et norsk mesterskap med juniorer og seniorer som konkurrerer sammen. Da skjønner jeg at man kan bli skremt når de ser over grensen, sier Northug.

STØTTE: TV 2s langrennsekspert Petter Northug forstår at svenskene er bekymret. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Økonomisk årsak

Flere svenske kvinner bestemmer seg for å gi seg i en tidlig alder, som 30 år gamle Lovisa Modig, som avsluttet skikarrieren med helgens SM-mesterskap.

– Problemet er at det ikke går rundt økonomisk som skiløper. Man konkurrerer ikke på samme premisser som de som er verdens beste, sier Modig til Expressen.

Northug har forståelse for at flere velger denne utveien.

– Det er nok mange som står i det veikrysset og flere tør ikke å gjøre en hundreprosent-satsning når de ikke vet hvor de står økonomisk om fem år, sier langrennseksperten.

– Når man ikke blir best er det forståelig at man heller vil ta fatt på et studie der man vet man får jobb. Det er en problemstilling man også har i Norge, fortsetter Northug.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener Sverige har god grunn til å være bekymret over rekrutteringen.

– De har ikke den bredden de kunne og burde hatt, sier Skinstad før han kommer med et råd:

– Svenskene bør først og fremst undersøke hva utøverne som legger opp selv sier, og så bør de se på om svensk langrenn organiserer optimalt slik som det gjøres i dag.

RÅD: TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener svenskene har en jobb å gjøre. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det svenske skiforbundet har engasjert de tidligere skiløperne Charlotte Kalla og Ida Ingemarsdotter, som skal finne ut av «problemet» ved hjelp av undersøkelser og intervjuer.

– Vi ser en fallende trend og håper vi klarer å identifisere årsakene slik at flere heller velger å fortsette, sier Kalla til avisen.

– Om vi om noen år står med tre, fire verdensklasseutøvere, men ingen bak der... Og at vi ti år senere står helt uten noen i verdenseliten, kan virkelig ikke skje, sier landslagssjef Byström.

TAR GREP: Charlotte Kalla skal prøve å løse Sveriges breddeutfordring. Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

– Rom for forbedring

Skinstad mener at svenske klubber, skigymnas, junior- og rekruttlag bør se på hvordan de jobber rundt verdenscup, skandinavisk cup og svensk cup.

– Her tror jeg det er store rom for forbedringer, akkurat som det har vært og er i Norge. Det er ikke mange år siden Norge hadde noen av de samme utfordringene som svenskene ser nå, sier Skinstad.

Northug håper Sverige bruker profiler som Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling og Emma Ribom til å dyrke nye talenter.

– Det er nesten umulig å sammenligne med Norge når det kommer til bredde, men Sverige har fått et utrolig sterkt damelag på toppnivå, som bør gjøre det lettere å rekruttere yngre fremover, mener Northug.

Mannen som var i en egen klasse på å terge på seg «söta bror» som skiløper mener våre naboer bør bruke VM i Falun i 2027 som motivasjonsfaktor til de yngre.

– Det er en kjempefin anledning til å bruke breddemessig. Jeg husker selv hvor motiverende det var for meg da jeg trente mot VM i Oslo i 2011. Vi trenger svenske skiløpere som går fort på ski, sier Northug.