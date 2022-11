Svensk dominans – Udnes Weng imponerte

Emma Ribom vant kvinnenes finale i klassisk sprint i Ruka fredag. Johanna Hagström ble nummer to, mens Tiril Udnes Weng ble beste norske løper på tredjeplass.

– Lover godt

Kristine Stavås Skistad fortsatte den gode trenden fra Beitostølen. Hun tok seg videre til finalen og ble nummer fem.

– Det er oppløftende. Det som er spennende er at VM-løypen passer Skistad enda bedre. Men dagen viser også at de svenske jentene kommer til å bli vanskelig å slå, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

Han synes Udnes Weng leverte en god sprintfinale.

– Hun så ut som hun våknet litt utover. Det er godt for det norske laget. Vi håper de kan gi svenskene kamp utover vinteren, sier Northug.

– Det har fyrt oss opp

Udnes Weng har planer om det.

– Jeg er fornøyd. Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg hadde bittelitt mer å gå på, men det er en bra start, sier hun til TV 2.

– Jeg skal ikke klage over en tredjeplass, men andreplassen burde jeg tatt. Jeg tror jeg strakk frem foten litt tidlig. Det irriterer meg litt, sier Udnes Weng.

Hun mener kvinnelandslaget har fått ufortjent mange negative kommentarer det siste året.

– Det har fyrt oss opp. Og vi har trenere som bygger oss opp. Det gir oss motivasjon, for jeg føler at vi har gjort en god jobb i sommer og høst, sier hun.

Det ble et lureløp i finalen. Mot slutten ble farten skrudd opp. Maja Dahlqvist falt og ble sist i finalen.

Svensken gikk på trynet rett før mål

De norske løperne imponerte i prologen. Ane Appelkvist Stenseth var best av alle og vant prologen foran Udnes Weng. I semifinalen ble det bom stopp for Stenseth. Hun stivnet i den siste motbakken og røk ut. Også Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng takket for seg i semifinalen.